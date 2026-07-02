Todo lo que se sabe de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: seguridad, invitados y ceremonia

A pocas horas del que sería uno de los matrimonios más mediáticos del mundo del entretenimiento, nuevos detalles revelan cómo se desarrollaría la boda entre la cantante Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente los preparativos, medios estadounidenses como TMZ, NBC New York y ABC News han divulgado información sobre la logística, la seguridad y la lista de invitados.
Según las versiones conocidas, el evento se desarrollaría durante dos días. Este 2 de julio estaría programada una reunión privada o cena de ensayo con cerca de 100 invitados, mientras que el 3 de julio se celebraría la ceremonia de matrimonio y, posteriormente, una gran recepción en el Madison Square Garden, donde se espera la asistencia de unas 1.000 personas. De acuerdo con ABC News, el cóctel comenzaría hacia las 4:00 de la tarde y la celebración se extendería hasta las 4:00 de la madrugada.
Uno de los mayores misterios sigue siendo el lugar donde se realizará el intercambio de votos. Aunque durante semanas se especuló que todo ocurriría en el Madison Square Garden, las filtraciones indican que ese recinto albergaría únicamente la recepción, mientras que la ceremonia tendría lugar en otra ubicación mantenida bajo estricta reserva. Incluso los invitados habrían recibido únicamente la instrucción de permanecer en Nueva York durante el 2 y el 3 de julio, sin conocer previamente el sitio exacto del enlace.