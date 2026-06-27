Esta es la millonaria fortuna que pagaría Taylor Swift por casarse en el Madison Square Garden

Si los rumores se confirman, la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo será uno de los eventos sociales más comentados del año, sino también uno de los más costosos. Expertos del sector calculan que celebrar la ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York podría elevar la cuenta hasta los 20 millones de dólares. En contexto: Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación La cifra fue planteada por la organizadora de bodas Sonal Shah, quien explicó al New York Post que una celebración de esa magnitud “podría convertirse, de forma muy realista, en un evento de entre 10 y 20 millones de dólares o más”, una vez se sumen los costos de seguridad, producción, catering, decoración y entretenimiento.

Shah explicó que el valor no responde únicamente al alquiler del escenario. “Una noche de fin de semana en uno de los lugares más emblemáticos del mundo no se trata solo de alquilar el espacio, sino que también se paga por la exclusividad, el personal, la seguridad, las operaciones y el coste de oportunidad de un concierto o evento deportivo que de otro modo podría estar teniendo lugar”, añadió. Las versiones sobre la boda han tomado fuerza durante los últimos días. Aunque ni Swift ni Kelce han confirmado la información, medios como The New York Times, CNN y TMZ aseguran que la pareja habría reservado el Madison Square Garden para actividades entre el 2 y el 4 de julio. Lea más: Toy Story 5 y Taylor Swift: lo que dejó la premiere y sus primeras reacciones

Según The New York Times, la agenda incluiría una reunión “íntima” para cerca de un centenar de invitados el 2 de julio y un evento de mayor escala al día siguiente, con alrededor de mil asistentes. El diario también informó que una empresa especializada en organización de bodas obtuvo permisos para realizar un “evento” durante esas fechas, mientras que varias calles del sector serían cerradas al tránsito y se instalaría una gran carpa frente al recinto para recibir a los invitados. TMZ, por su parte, aseguró que el estadio permanecería alquilado durante al menos tres días; uno destinado a los preparativos, otro para la ceremonia y un tercero para desmontar toda la producción. Además, una fuente de la industria consultada por ese medio indicó que solo el alquiler del recinto podría costar cerca de un millón de dólares por cada noche. Conozca: La millonada que movió el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce en moda, música, deportes y redes sociales

A ese presupuesto se sumarían los gastos derivados de una lista de invitados repleta de celebridades. Entre los nombres que distintos medios estadounidenses mencionan como posibles asistentes figuran Zoë Kravitz, Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, las hermanas Haim, Patrick Mahomes y Miles Teller. Le puede interesar: Taylor Swift rompió un récord que la pone al lado de Bob Marley y Gloria Estefan Taylor Swift, ganadora de 14 premios Grammy, y Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y múltiple campeón del Super Bowl, anunciaron su compromiso en agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram. En el mensaje, la cantante escribió: ”Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, una publicación que supera los 37 millones de “me gusta” y sigue sumando.