Esta es la millonaria fortuna que pagaría Taylor Swift por casarse en el Madison Square Garden

Si los rumores se confirman, la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo será uno de los eventos sociales más comentados del año, sino también uno de los más costosos. Expertos del sector calculan que celebrar la ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York podría elevar la cuenta hasta los 20 millones de dólares.
En contexto: Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación
La cifra fue planteada por la organizadora de bodas Sonal Shah, quien explicó al New York Post que una celebración de esa magnitud “podría convertirse, de forma muy realista, en un evento de entre 10 y 20 millones de dólares o más”, una vez se sumen los costos de seguridad, producción, catering, decoración y entretenimiento.