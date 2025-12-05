Claudia Lozano, presentadora de Caracol, recordó su paso por una UCI y reconoció que en algún momento quiso morir

Claudia Lozano, una de las presentadoras de Show Caracol compartió detalles sobre la compleja crisis de salud que la mantuvo alejada de las pantallas aproximadamente dos meses. La periodista y modelo se sometió a múltiples cirugías y hasta llegó a pensar que no regresaría.
La presentadora, que lleva 11 años trabajando en el noticiero, reveló en una entrevista con Lo Más Viral que la difícil situación de salud se desencadenó cuando comenzó a sentir un dolor de estómago mientras estaba en su jornada laboral.
Al día siguiente, el dolor abdominal se hizo más fuerte, obligándola a ir “gateando” hasta el baño y, posteriormente, a pedir un vehículo para ir a urgencias, pues no podía caminar erguida.
Lozano contó que al llegar a la clínica, en la sala de espera, el dolor era tan intenso que comenzó a vomitar repetidamente, lo que llamó la atención de una enfermera. La presentadora, quien se encontraba sola, fue montada en una camilla y despertó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde permaneció un mes y dos semanas.
Al ingresarla, los médicos descubrieron que “tenía tres litros de sangre regada en el abdomen”, una cantidad que puso en riesgo su vida. Según la explicación de los galenos, se le había roto una arteria que estaba al lado del hígado, la cual empezó a botar sangre.