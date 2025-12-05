Claudia Lozano, presentadora de Caracol, recordó su paso por una UCI y reconoció que en algún momento quiso morir

Claudia Lozano, una de las presentadoras de Show Caracol compartió detalles sobre la compleja crisis de salud que la mantuvo alejada de las pantallas aproximadamente dos meses. La periodista y modelo se sometió a múltiples cirugías y hasta llegó a pensar que no regresaría. La presentadora, que lleva 11 años trabajando en el noticiero, reveló en una entrevista con Lo Más Viral que la difícil situación de salud se desencadenó cuando comenzó a sentir un dolor de estómago mientras estaba en su jornada laboral. Lea también: Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, está en UCI tras una cirugía abdominal Al día siguiente, el dolor abdominal se hizo más fuerte, obligándola a ir “gateando” hasta el baño y, posteriormente, a pedir un vehículo para ir a urgencias, pues no podía caminar erguida. Lozano contó que al llegar a la clínica, en la sala de espera, el dolor era tan intenso que comenzó a vomitar repetidamente, lo que llamó la atención de una enfermera. La presentadora, quien se encontraba sola, fue montada en una camilla y despertó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde permaneció un mes y dos semanas. Al ingresarla, los médicos descubrieron que “tenía tres litros de sangre regada en el abdomen”, una cantidad que puso en riesgo su vida. Según la explicación de los galenos, se le había roto una arteria que estaba al lado del hígado, la cual empezó a botar sangre.

¿Por qué Claudia Lozano sintió en algún momento deseos de morirse?

La presentadora reconoció en la entrevista que luego de pasar por cinco cirugías y tras darse cuenta de la gravedad de su situación, pensó que iba a morir. “Empecé a pensar, yo me voy a morir, también pensaba y le decía a Dios, gracias también de que sí quería morir, además porque estoy cansada y ya quiero descansar”, expresó la presentadora. Ese agotamiento de Lozano se debía justamente a su condición de endometriosis, una enfermedad crónica y sin cura que le fue diagnosticada hace muchos años y que ha causado múltiples estragos en su cotidianidad.

"Llevo muchos años viviendo con dolor. Me ha pasado muchas facturas la endometriosis y a eso me refería cuando decía 'estoy cansada', porque es una enfermedad crónica, para siempre, y la mía ha sido demasiado, ha hecho muchos estragos dentro de mi cuerpo", subrayó la presentadora, aclarando que su endometriosis "camina. "Ella se mete en los uréteres, en los riñones, en los ovarios, ella busca dónde alojarse, y la mía ha migrado a espacios donde no se puede creer, y en esa parte que aparece causa estragos", aclaró.

La segunda oportunidad de Claudia Lozano

Después de la última cirugía, los médicos le informaron que la operación había sido muy complicada, durando siete horas, y que "alguien en el cielo" la había ayudado un montón. "Sentí un poco de: 'Dios, me dejaste sola'. Esa fe empezó a tambalear un poco, pero despertar otra vez es agradecer y es decir, 'ok, aquí hay un propósito, es por algo", aseveró la presentadora, quien pensó que no iba a despertar. Después de estar dos meses entre la UCI y su casa en recuperación, la presentadora de Show Caracol se mostró motivada por su regreso al oficio y afirmó que volver a ver a sus compañeros y reír son parte de la recuperación. La familia de Claudia Lozano en Medellín y sus compañeros de Caracol estuvieron al tanto de su estado y la han apoyado durante sus problemas de salud. La presentadora manifestó sentirse feliz de estar de vuelta en las pantallas.