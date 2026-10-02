92 % listo: así luce el DAVIarena, el nuevo recinto para conciertos que tendrá el Valle de Aburrá

Lo primero que vimos al llegar a la platea fueron cientos de cajas que contenían los paneles y equipos de ingeniería acústica que comenzaban a instalarse en el DAVIarena.
Son equipos de la más alta tecnología que aseguran que quien está afuera no escuchará nada de lo que pasa adentro y que los que estén adentro escucharán el mejor sonido en este nuevo recinto para conciertos y grandes eventos en el área metropolitana, ubicado en el municipio de Sabaneta.
En la platea, nos explica Tomás Uribe Maya, el gerente comercial, de mercadeo y comunicaciones del DAVIarena, cabrán 6.000 personas de pie y 3.500 en sillas cuando el evento lo requiera, pero en total a este lugar entrarán cerca de 17.900 personas en su versión full arena.