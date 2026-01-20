“Hay que dejar que los hijos cometan errores”: David Beckham en entrevista tras fuertes declaraciones de su hijo

David Beckham concedió este martes 20 de enero una entrevista al programa financiero Squawk Box, de CNBC, durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde asistió en su rol de Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, además de socio de Authentic Brands Group y copropietario del Inter Miami CF.

Se trató de su primera entrevista pública desde que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, difundiera un explosivo mensaje en redes sociales en el que afirmó no querer reconciliarse con sus padres. No obstante, el exfutbolista no hizo ninguna referencia explícita al conflicto familiar.

En contexto: “Es mi familia la que me ha controlado”: Brooklyn Beckham estalla y cuenta todo sobre el distanciamiento con sus padres

“Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales... Para bien y para mal. Hoy en día, a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso”, dijo Beckham. Añadió que ha intentado educar a sus hijos en el uso responsable de estas plataformas y señaló: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”.

Si bien estas declaraciones fueron interpretadas por algunos medios como una posible alusión a la situación con Brooklyn, Beckham evitó referirse directamente a las acusaciones lanzadas por su hijo.

El conductor del programa, Andrew Ross Sorkin, también le preguntó por el constante escrutinio mediático que enfrenta y si considera más fácil vivir en el Reino Unido o en Estados Unidos. “Voy a tener que mantenerme en la cuerda floja; me encanta vivir en ambos lugares. Amo mi país y donde crecí, pero siempre quise vivir en Estados Unidos y también amo Estados Unidos”, respondió.