¿Por qué dejaron libre a candidato a la Cámara que iba con $20 millones en efectivo para presunta compra de votos?

Un procedimiento de la Policía terminó con la captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el Amazonas por el partido Centro Democrático, luego de que las autoridades le encontraran alrededor de 20 millones de pesos en efectivo y lo señalaran de intentar sobornar a los uniformados.
El hecho ocurrió en la tarde del 7 de marzo, cerca del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia. Según el reporte preliminar de la Policía, unidades que realizaban controles en la zona se acercaron a un vehículo particular donde se encontraba el aspirante al Congreso.