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Capturaron en Venezuela a la suegra de la exreina mexicana asesinada a balazos

La sospechosa habría escapado en un taxi tras el asesinato de Carolina Flores, ocurrido en un apartamento en la Ciudad de México. Ella permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras avanza el proceso de extradición.

  • Captura en Venezuela de Érika María Herrera, la suegra de la exreina Carolina Flores Gómez, asesinada en México. FOTOS: INTERPOL - Cortesía
    Captura en Venezuela de Érika María Herrera, la suegra de la exreina Carolina Flores Gómez, asesinada en México. FOTOS: INTERPOL - Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Fue capturada en Venezuela Érika María Herrera, suegra de la exreina Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años que fue asesinada a tiros al interior de su apartamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

La familiar es la principal sospechosa de esta muerte, luego de que se difundiera un video en el que aparentemente se le ve caminando detrás de la joven, y en una habitación le dispara al menos en 12 ocasiones: seis en el cráneo y seis en el tórax.

Tras lo ocurrido, la suegra huyó en un taxi el mismo 15 de abril, presuntamente con ayuda de su hijo y esposo de la víctima, Alejandro Sánchez Herrera, quien 24 horas después acudió a las autoridades para hacer una denuncia.

Lea también: Así habría escapado la suegra de la exreina mexicana tras su asesinato

La detención de Herrera, de 63 años, ocurrió el 24 de abril por el delito de resistencia a la autoridad en Caracas, capital de Venezuela. Según información de la Fiscalía de México, ella habría ingresado al país suramericano el 16 de abril, un día después del crimen.

Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente. Con esta orden y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla”, se lee en un post de la Fiscalía mexicana.

Por el momento, Érika María “N” permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas y a la espera de ser extraditada a México para dar inicio a su proceso judicial por el delito que se le imputa.

La confesión de la suegra tras el crimen de Carolina Flores Gómez

Cabe recordar que este caso salió a la luz gracias a un video grabado con una cámara de sensor de movimiento instalada para el bebé de ocho meses de Carolina y Alejandro. En las imágenes se observa a la suegra siguiendo con las manos en su bolsillo a la víctima hasta una de las habitaciones. Minutos después se escuchan disparos.

Conozca: La cruda confesión de la suegra de Carolina Flores, exreina mexicana: “Tú eras mío, ella te robó”

Alejandro salió de la otra alcoba preguntó: “¿Qué fue eso?”, al ver la escena le dijo a su mamá: “¡¿Qué hiciste, loca?!”. Ella respondió sin inmutarse: “Nada, me hizo enojar”. Ante esto, él replicó: “¿No ves que es mi familia?”, pero ella contestó: “Tu familia es mía, tú eras mío, y ella no... ella te robó”.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el periodista Carlos Jiménez, la suegra dejó el arma en el suelo y luego se dirigió a una habitación en donde tendría sus maletas, y acto seguido pidió un taxi.

Siga leyendo: Video | Las escalofriantes imágenes del asesinato de la exreina Carolina Flores: Así le habría disparado su suegra

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué fue capturada la suegra de Carolina Flores en Venezuela?
Fue detenida tras una orden de captura internacional emitida por México y una alerta roja de Interpol, luego de ser señalada como sospechosa del homicidio.
¿Qué pasó con el esposo de Carolina Flores?
El esposo de la víctima habría acudido a las autoridades tras el crimen, según reportes de la Fiscalía mexicana, aunque no es señalado como principal sospechoso.
¿La suegra de Carolina Flores será extraditada a México?
Sí. Las autoridades venezolanas mantienen a la mujer bajo custodia mientras se adelantan los trámites de extradición hacia México.
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