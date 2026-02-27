Más de 120 empresas se reunirán en Medellín para hablar de cine

En los últimos años, Medellín ha tenido en la mira el objetivo de convertirse en un hub audiovisual, un espacio en el que los emprendedores de esta industria trabajen de manera colaborativa en el desarrollo de proyectos. Aunque la ciudad ha sido el set de grabación de producciones de talla internacional –como The Night Manager, como contó EL COLOMBIANO en enero, por poner solo un ejemplo–, el grupo de realizadores, productores y otros miembros de este gremio continúa trabajando para posicionar el nombre de la ciudad en la región y en el mundo.

En esa misma línea, el próximo miércoles 4 de marzo se realizará el 4.º Encuentro MECA, el evento organizado por la Asociación de la Industria Audiovisual y Cinematográfica de Medellín.

Con el respaldo de entidades locales como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, y nacionales como Proimágenes y ProColombia, en la sede Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín se reunirán más de 120 empresas del ecosistema audiovisual y cinematográfico que se mueve en campos como la producción, la animación, los efectos visuales, la renta de equipos e incluso la realización de videojuegos.

El propósito del encuentro es conversar sobre temas clave del sector y seguir construyendo redes profesionales que le permitan al gremio audiovisual continuar creciendo. Justamente, la premisa de este año es “Networking y Oportunidades”, lo que se alinea con las bases con las que fue creada MECA hace seis años. En 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, nació esta organización que se dedica a unir esfuerzos en una industria donde el trabajo en equipo es fundamental.