Isabella Ladera habló de la filtración de video íntimo con Beéle: “Una de las traiciones más crueles que he vivido”

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera rompió el silencio tras la filtración de un video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle, un episodio que calificó como devastador y que, aseguró, vulneró su dignidad y la de su familia. “Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, expresó Ladera en un comunicado publicado en Instagram, donde desactivó los comentarios ante la avalancha de reacciones.

La creadora de contenido subrayó que el material estaba únicamente en manos de dos personas y lamentó el silencio de quien, según ella, nunca dio un paso al frente para protegerla. “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, escribió.

En medio del escándalo, la modelo reveló que ya había sido advertida en julio sobre un plan para filtrar el video. Incluso, aseguró que informó a su familia y a su entonces pareja, el influencer peruano Hugo García, sobre la amenaza. García, actualmente de viaje en Australia, ha guardado silencio sobre el tema.

A través de instagram la creadora de contenido confirmó que desde julio sabía sobre la posible publicación del video intimo. FOTO: @isabella.ladera

Beéle por su parte, no ha emitido declaraciones. Su silencio mantiene el foco mediático sobre él, más aún por la coincidencia temporal del video con su relación anterior y la expectativa de su segundo hijo.

Acciones legales