La vida de Juan Gabriel se contará en nueva serie de Netflix; conozca las primeras imágenes

Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero será el nombre de la serie que tendrá videos y fotografías inéditas del “Divo de Juárez”.

  FOTO Cortesía Netflix
    FOTO Cortesía Netflix
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
Aunque siempre estuvo rodeada de misterios, una de las pocas certezas sobre la vida de Juan Gabriel es la grandeza de su carrera musical. Su trayectoria es la que podrá verse próximamente en Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, la serie documental que llegará a Netflix.

El 30 de octubre estará disponible esta producción, que en total tendrá cuatro capítulos, en los que se recordarán algunos de los momentos más importantes de vida que, a su vez, marcaron a los seguidores de sus canciones.

Este jueves, Netflix dio a conocer el primer tráiler de la seria, el cual inicia con grabaciones del día de la muerte del cantante. Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, falleció el 28 de agosto de 2016 en California, Estados Unidos, hace exactamente nueve años.

Juan Gabriel murió repentinamente, en medio de una gira por Estados Unidos. Según Celebrity Net Worth, el intérprete de éxitos como Querida y Hasta que te conocí tenía una fortuna estimada de 30 millones de dólares. El “Divo de Juárez” dejó a su paso más de 1.800 canciones traducidas a diferentes idiomas que se convirtieron en himnos de varias generaciones.

La serie será dirigida por María José Cuevas, hija del reconocido pintor mexicano José Luis Cuevas. De acuerdo con un comunicado que compartió la plataforma sobre el documental, este ofrecerá “acceso sin precedente a su vida pública y privada, su sensibilidad y su inagotable pasión por vivir para crear”.

La producción busca rendir un homenaje a Juan Gabriel y contar su historia “íntima y reveladora” con material nunca antes visto como fotos, videos y audios que dejó el cantautor. Inclusive, en el adelanto compartido por Netflix, se puede escuchar una grabación del mexicano diciendo “Se está haciendo un video para cuando yo ya no esté en este planeta, para dejarlo como un testimonio”.

Aunque ya es confirmado que el 30 de octubre estará disponible la serie en Netflix, aún no se sabe si los cuatro capítulos se estrenarán en simultáneo o en entregas semanales. Como asegura la plataforma, esta producción será “una mirada sin precedentes y profundamente humana” a uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica.

Utilidad para la vida