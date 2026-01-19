Se acabó el amor: confirman que Karol G y Feid terminaron su relación después de tres años juntos

Tal parece que era cierto: Karol G y Feid terminaron su relación amorosa de tres años. Desde hace un tiempo comenzaron a surgir rumores en redes sociales sobre la separación de los cantantes de reguetón, quienes ya no aparecían juntos en eventos, partidos de fútbol, conciertos o desfiles de moda.

Fuentes confirmaron a TMZ que la separación ocurrió hace algunos meses de manera tranquila, sin escándalos, de la forma más calmada posible y dejando en claro el respeto entre ambos. Ninguno ha publicado un comunicado oficial al respecto sobre la ruptura amorosa.

Cabe recordar que en 2023 la reguetonera paisa confirmó su relación con Feid, luego de cerrar un capítulo amoroso con Emmanuel Gazmey (Anuel AA), de quien se ha hablado en los últimos días por su aspecto físico. Y es que el puertorriqueño apareció recientemente en una imagen en donde se veía con ojeras pronunciadas, pómulos muy marcados y aparentes signos de alopecia, lo que desató aún más comentarios sobre una posible enfermedad.