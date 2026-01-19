x

Se acabó el amor: confirman que Karol G y Feid terminaron su relación después de tres años juntos

Los intérpretes de +57 habrían terminado su relación amorosa hace algunos meses, según confirmaron algunas fuentes. Ninguno de los dos ha hablado al respecto.

    Karol G y Feid pusieron fin a su relación amorosa de tres años, según fuentes consultadas por TMZ.FOTO: Instagram @karolg
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Tal parece que era cierto: Karol G y Feid terminaron su relación amorosa de tres años. Desde hace un tiempo comenzaron a surgir rumores en redes sociales sobre la separación de los cantantes de reguetón, quienes ya no aparecían juntos en eventos, partidos de fútbol, conciertos o desfiles de moda.

Fuentes confirmaron a TMZ que la separación ocurrió hace algunos meses de manera tranquila, sin escándalos, de la forma más calmada posible y dejando en claro el respeto entre ambos. Ninguno ha publicado un comunicado oficial al respecto sobre la ruptura amorosa.

Lea también: ¿Qué le pasó? Anuel AA genera preocupación en sus fans por su apariencia física

Cabe recordar que en 2023 la reguetonera paisa confirmó su relación con Feid, luego de cerrar un capítulo amoroso con Emmanuel Gazmey (Anuel AA), de quien se ha hablado en los últimos días por su aspecto físico. Y es que el puertorriqueño apareció recientemente en una imagen en donde se veía con ojeras pronunciadas, pómulos muy marcados y aparentes signos de alopecia, lo que desató aún más comentarios sobre una posible enfermedad.

La relación de Karol G y Feid

Los intérpretes de Friki comenzaron a realizar apariciones públicas y a presentarse juntos en conciertos, así como a colaborar en canciones polémicas como +57, la última en la que se les vio juntos.

Sin embargo, con el paso del tiempo dejaron de publicar fotografías de los dos, lo que dio pie a comentarios sobre un posible embarazo o incluso un matrimonio en secreto, aunque el rumor que tomó más fuerza fue el de una separación.

Entérese: Karol G y el sillón rosado: Alejandro Riaño contó la anécdota que cambió el rumbo de The Juanpis Show

En la última publicación de Karol G se le ve disfrutando de la playa y posando con ropa alusiva a la Navidad. La artista ya aparece con el cabello corto y en un tono más rubio, muy distinto a como el público estaba acostumbrado a verla.

Por su parte, Feid compartió unas fotografías con un estilo diferente y sin el cabello color verde que lo caracterizaba. Ahora se le observa con barba y usando atuendos mucho más formales. En la descripción de la publicación hizo referencia al “20 de enero”, lo que podría tratarse de una colaboración musical con Luis Fonsi, la persona a quien etiquetó en el post.

Por el momento, se desconocen las razones del posible fin de la relación entre Feid y Karol G, una noticia que llega en paralelo con el anuncio de Blessd sobre el hijo que espera junto a su novia Manuela QM.

Siga leyendo: Una bendición para el bendito: Blessd anunció que será papá junto a su novia Manuelaqm

