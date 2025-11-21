Karol G y el sillón rosado: Alejandro Riaño contó la anécdota que cambió el rumbo de The Juanpis Show

En una entrevista, el comediante Alejandro Riaño habló de la importancia que tuvo Karol G para The Juanpis Show, el programa televisivo que lo ha hecho famoso. Explicó que esa aparición modificó la dinámica del programa y evitó que cayera en la monotonía. Por primera vez decoraron el set especialmente para una invitada y adaptaron el sofá con elementos alusivos a la artista.
“Yo dije: ‘Aquí fue’. Lo que ella toca es como si nos hubiera sacado de allá de lo más hondo”, afirmó. Agregó que, tras ver que el sofá rosado “se veía horrible”, contactaron a la muralista Viviana Grondona para intervenirlo y transformar el espacio. Esta entrevista se realizó en el marco de la gira Mañana será bonito, de la cantante paisa.