Karol G y el sillón rosado: Alejandro Riaño contó la anécdota que cambió el rumbo de The Juanpis Show

Antes de encarnar a este personaje, Riaño participó en varios programas de televisión nacional.

    Durante la gira Mañana será bonito, Karol G participó en el programa de JuanPis González. Foto: Cortesía @elshowdejuanpis
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

En una entrevista, el comediante Alejandro Riaño habló de la importancia que tuvo Karol G para The Juanpis Show, el programa televisivo que lo ha hecho famoso. Explicó que esa aparición modificó la dinámica del programa y evitó que cayera en la monotonía. Por primera vez decoraron el set especialmente para una invitada y adaptaron el sofá con elementos alusivos a la artista.

“Yo dije: ‘Aquí fue’. Lo que ella toca es como si nos hubiera sacado de allá de lo más hondo”, afirmó. Agregó que, tras ver que el sofá rosado “se veía horrible”, contactaron a la muralista Viviana Grondona para intervenirlo y transformar el espacio. Esta entrevista se realizó en el marco de la gira Mañana será bonito, de la cantante paisa.

En la charla, explicó aspectos poco conocidos sobre el funcionamiento interno de su programa, incluidos los criterios para seleccionar a los invitados y los preparativos previos a cada entrevista. Según relató, algunos personajes no volverán a ser considerados y el equipo ha ajustado sus rutinas para recibir a cada participante de manera más planeada.

Antes del éxito de JuanPis González, Alejandro Riaño colaboró con el humorista Andrés López. Además, participó en los programas televisivos Los comediantes de la noche y Nuestra semana, nuestra tele. Sin embargo, fue el personaje del gomelo de derechas el que le dio visibilidad nacional, al punto que ha entrevistado a personajes de la dimensión de Arcángel, Feid, Blessd, J Balvin, De La Guetto. Incluso, el presidente Gustavo Petro estuvo en el show.

Utilidad para la vida