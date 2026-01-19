x

Una bendición para el bendito: Blessd anunció que será papá junto a su novia Manuelaqm

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el joven cantante de música urbana y la influencer anunciaron que están esperando un hijo, por lo que dijo que ya no tiene “cicatrices” ni “moretones”.

    Por medio de un mensaje y esta fotografía publicada en redes sociales, la pareja anunció que están esperando un hijo. FOTO: Tomada de redes sociales @blessd
    Blessd, de 25 años, es uno de los principales exponentes del reguetón del momento en la industria musical. FOTO: Tomada de redes sociales @blessd
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Una nueva bendición para el bendito. Este lunes, 19 de enero, Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, utilizó sus redes sociales para compartir una noticia que tomó por sorpresa a su comunidad de seguidores: el cantante se convertirá en padre.

Le puede interesar: Peso Pluma canceló su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 y esta fue su criticada justificación

El anuncio llegó en un momento de consolidación en la industria musical para el artista, de 25 años, quien vinculó este proceso personal con su capacidad de resiliencia frente a las críticas que también ha recibido en su camino.

Blessd, de 25 años, es uno de los principales exponentes del reguetón del momento en la industria musical. FOTO: Tomada de redes sociales @blessd

El cantante paisa acompañó el anuncio con una declaración sobre su estado emocional y su postura ante los detractores de su carrera. En sus palabras, la llegada de su primer hijo representa una fuente de fortaleza para enfrentar las adversidades y mantenerse firme en la industria musical.

“¡¡No tengo cicatrices ya sané los moretones yo soy un guerrero de haters tengo moretones, pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones ME TRANQUILIZA ME CALMA!! ¡¡ME RELAJA Y RESPIRO!! Solo Quiero Que Tu Llegues Te Estoy Esperando Hijo Mío (sic)”, expresó el artista a través de sus plataformas oficiales.

Las reacciones del entorno artístico y social

La noticia generó una respuesta inmediata por parte de colegas del género urbano y personalidades del entretenimiento. Artistas como Maluma, Ryan Castro, Kris R y J Álvarez, junto a figuras públicas como Westcol, Tatan Mejía y Marc Bartra, expresaron su apoyo al cantante en esta nueva etapa de su vida personal.

Entre los comentarios destacados en la publicación se encuentran mensajes de fraternidad y buenos deseos: “Felicidades mi brother por esta nueva etapa”; “Que chimba papito, bendiciones”; “Mi hermano que bendición, felicidades”; “Dios te bendiga siempre mi rey lo amo mucho”.

Este anuncio se produce tras un año de hitos significativos para Mesa Londoño. Según las cifras de Spotify, Blessd se posicionó como el artista más escuchado de 2025 en Colombia, logrando además el éxito comercial de su primer evento Vive Claro, el cual contó con la venta total de su boletería.

El cantante vivirá esta etapa junto a su pareja, Manuela Gutiérrez, con quien busca construir un proyecto de vida compartido. El artista enfatizó que, ante la llegada de su hijo, tendrá un motivo adicional para seguir resistiendo a quienes cuestionan su trayectoria y para continuar su proyección a nivel local e internacional.

También le puede interesar: “Fuiste un h*** con Yeison”: Ciro Quiñonez responde a Giovanny Ayala tras criticar el homenaje a Yeison Jiménez

Utilidad para la vida