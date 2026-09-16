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Kim Kardashian recibió 1 euro de inemnización por el robo que sufrió en París en 2016

El caso terminó con ocho personas declaradas culpables y nuevas compensaciones para otras víctimas.

  • Kim Kardashian sufrió un robo a mano armada en 2016 mientras se hospedaba en un hotel de París durante la Semana de la Moda. FOTO: AFP.
    Kim Kardashian sufrió un robo a mano armada en 2016 mientras se hospedaba en un hotel de París durante la Semana de la Moda. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Un tribunal de París concedió a Kim Kardashian una indemnización de 1 euro por el robo a mano armada que sufrió en la capital francesa en 2016. La cifra correspondía al monto que la celebridad había solicitado en el proceso, según informó un abogado involucrado en el caso.

La decisión fue adoptada este martes, casi una década después del asalto ocurrido durante la Semana de la Moda de París. Kardashian se hospedaba en el Hôtel de Pourtalès cuando un grupo de ladrones irrumpió en su habitación y se llevó joyas valoradas en más de 6 millones de dólares.

Lea más: Condenan a camionero que ocultó cocaína en carga de ropa de marca de Kim Kardashian

La celebridad y su estilista, Simone Harouche, expresaron su agradecimiento al sistema judicial francés tras conocer la decisión.

“La experiencia fue profundamente traumática y sus consecuencias aún perduran. La decisión de hoy no tiene que ver con la indemnización, sino con la rendición de cuentas y el reconocimiento”, señalaron en un comunicado conjunto enviado a The Associated Press.

¿Cómo fue el proceso?

En 2025, un tribunal declaró culpables a ocho personas por su participación en el asalto. Debido a sus edades, varios de los acusados fueron conocidos en Francia como “les papys braqueurs”, expresión que significa “los ladrones abuelos”.

Seis de los condenados tenían entre 60 y 79 años cuando fueron juzgados por cargos relacionados con robo a mano armada, secuestro y asociación delictiva, entre otros.

Ninguno de los declarados culpables regresó a prisión debido al tiempo que ya había cumplido en prisión preventiva y ninguno apeló el veredicto.

Además de la indemnización concedida a Kardashian, el tribunal otorgó 109.516 euros a un exempleado de recepción del hotel, quien había solicitado 550.000 euros por los daños e intereses derivados del impacto que le produjo el robo.

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El Hôtel de Pourtalès recibió 50.000 euros, mientras que Simone Harouche obtuvo también 1 euro, la cantidad que había solicitado.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con Kim Kardashian en el robo de París de 2016?
Kim Kardashian fue víctima de un robo a mano armada en 2016 mientras se hospedaba en un hotel de París. Los delincuentes se llevaron joyas valoradas en más de 6 millones de dólares, incluido un anillo de diamantes.
¿Por qué el Tribunal de París le dio solo 1 euro a Kim Kardashian?
El Tribunal de París concedió a Kim Kardashian una indemnización de 1 euro porque esa era la cantidad que ella había solicitado en el proceso. La decisión se produjo tras el juicio por el robo que sufrió en 2016.
¿Qué pasó con los ladrones que robaron a Kim Kardashian?
En 2025, ocho personas fueron declaradas culpables por su participación en el robo. Debido al tiempo que ya habían pasado en prisión preventiva, ninguno regresó a prisión y ninguno apeló el veredicto.
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