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Condenan a camionero que ocultó cocaína en carga de ropa de marca de Kim Kardashian

El conductor del camión aceptó haber participado en el tráfico de drogas a cambio de miles de dólares. Esto es lo que se conoce.

  • El cargamento de ropa de la marca Skims fue utilizado para ocultar cocaína valuada en cerca de 10 millones de dólares, según las autoridades del Reino Unido. FOTO: Kim Kardashian vía Instagram, Agencia Nacional contra el Crimen.
    El cargamento de ropa de la marca Skims fue utilizado para ocultar cocaína valuada en cerca de 10 millones de dólares, según las autoridades del Reino Unido. FOTO: Kim Kardashian vía Instagram, Agencia Nacional contra el Crimen.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Un camionero que transportaba ropa de la marca de Kim Kardashian, Skims, fue condenado el lunes por la justicia británica a 13 años de prisión tras haber ocultado en la carga cocaína de un valor de casi diez millones de dólares.

Jakub Jan Konkel, un polaco de 40 años, fue detenido en septiembre de 2025 por agentes de aduanas en el puerto de Harwich, en el sureste de Inglaterra, cuando llegaba en un ferry desde Países Bajos.

Su tráiler, que llevaba 28 palés de ropa y ropa interior Skims, pasó por los rayos X.

La carga era completamente legal y ni el exportador ni el importador estaban implicados en el tráfico, pero se había creado un escondite en el revestimiento de las puertas traseras del remolque”, indicó la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido en un comunicado.

Se encontraron 90 paquetes y cada uno contenía 1 kilo de cocaína, por un valor total aproximado de 7,2 millones de libras (9,6 millones de dólares), detalló la NCA.

Lea aquí: Kim Kardashian reveló que tras sufrir un aneurisma, su cerebro muestra “baja actividad”, ¿qué significa?

Jakub Jan Konkel negó en un primer momento tener conocimiento de que la droga estuviera en el camión, pero finalmente se declaró culpable de tráfico de estupefacientes.

El camionero admitió haber aceptado transportar la droga a cambio de una remuneración de 5.000 dólares.

El acusado fue condenado por un tribunal de Chelmsford (sureste de Inglaterra) a 13 años y seis meses de prisión.

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