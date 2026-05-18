Condenan a camionero que ocultó cocaína en carga de ropa de marca de Kim Kardashian

Un camionero que transportaba ropa de la marca de Kim Kardashian, Skims, fue condenado el lunes por la justicia británica a 13 años de prisión tras haber ocultado en la carga cocaína de un valor de casi diez millones de dólares.

Jakub Jan Konkel, un polaco de 40 años, fue detenido en septiembre de 2025 por agentes de aduanas en el puerto de Harwich, en el sureste de Inglaterra, cuando llegaba en un ferry desde Países Bajos.

Su tráiler, que llevaba 28 palés de ropa y ropa interior Skims, pasó por los rayos X.

“La carga era completamente legal y ni el exportador ni el importador estaban implicados en el tráfico, pero se había creado un escondite en el revestimiento de las puertas traseras del remolque”, indicó la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido en un comunicado.