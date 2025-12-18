Demanda sacude a Hollywood: aseguran que nieta de Elvis Presley es la madre biológica de un hijo de John Travolta

Una nueva controversia sacude a Hollywood tras una denuncia judicial que involucra a John Travolta, a la familia de Elvis Presley y al origen biológico de Ben Travolta, el hijo menor del actor. La acusación fue presentada por Brigitte Kruse, exsocia comercial de Priscilla Presley, y salió a la luz a través de documentos divulgados por varios portales, entre ellos TMZ. Conozca: Cien años de Celia Cruz y noventa de Elvis Presley: el mundo celebra el nacimiento de los reyes de la música Según esos documentos, citados por TMZ, John Travolta y su fallecida esposa, Kelly Preston, habrían recurrido al uso de óvulos de Riley Keough, actriz e hija de Lisa Marie Presley, para concebir a su tercer hijo, quien hoy tiene 15 años. De acuerdo con la denuncia, esta práctica se habría dado tras descartar óvulos previamente donados por la propia Lisa Marie Presley.

“Kruse afirma que John y Kelly habían usado previamente los óvulos de Lisa Marie para embarazarse, pero que ya no los querían”, señaló TMZ al referirse sobre el contenido de los documentos incluidos en la demanda.

Lea aquí: Hollywood revive sus clásicos: ¿nostalgia o falta de ideas? La denuncia sostiene además que, a cambio del supuesto acuerdo, Riley Keough habría recibido un automóvil Jaguar antiguo y un pago que oscilaría entre 10.000 y 20.000 dólares. Los documentos también mencionan que Lisa Marie Presley habría donado óvulos en un intento anterior para que la pareja tuviera un hijo.

Lisa Marie Presley murió en el 2023, a los 53 años. FOTO: Getty Images.

Tras la publicación de estas afirmaciones, los abogados de Priscilla Presley reaccionaron y desestimaron de manera contundente las acusaciones. En declaraciones a TMZ, señalaron que “Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores han demostrado que no hay ningún listón demasiado bajo, ninguna línea ética que no estén dispuestos a cruzar en un esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia”. Le puede interesar: Tilly Norwood, la primera actriz creada con IA que amenaza a Hollywood

Brigitte Kruse (abrigo azul) fue la encargada de presentar la información al medio TMZ.. FOTO: Getty Images.

En el mismo pronunciamiento, la defensa añadió que “en un intento completamente indebido de ejercer presión indebida sobre Presley para que se retracte de sus afirmaciones legítimas y veraces, Kruse y sus cómplices también demandaron al hijo, primo y asistente de Presley. Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso”. Hasta el momento, John Travolta, Riley Keough y representantes directos de la familia Presley no se han pronunciado públicamente sobre el fondo de la acusación. El caso sigue en manos de la justicia y las afirmaciones contenidas en la denuncia no han sido probadas en un tribunal.

