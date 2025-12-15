Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas luego de una fuerte caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, ya se encuentra en su país luego de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. En redes sociales, circulan imágenes donde se aprecia la reina de belleza regresando a Kingston en silla de ruedas, tras haber salido de cuidados intensivos por el grave accidente sufrido durante la fase preliminar del certamen Miss Universo 2025, realizado en Bangkok, Tailandia, el mes pasado.
Lea también: Miss Jamaica sigue en UCI: Gabrielle Henry sufrió hemorragia intracraneal y fracturas tras fuerte caída en Miss Universo 2025
Miss Jamaica, de 29 años, fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.