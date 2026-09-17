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Miss Universe Colombia 2026: estas son las fechas clave y las participantes del concurso de belleza

Luego de haber sido producido por el Canal RCN en 2025, el certamen volverá a realizarse en Barranquilla, donde se elegirá a la mujer que representará a Colombia en Puerto Rico en Miss Universe 2026.

  • La ganadora de Miss Universe Colombia 2025 fue Vanessa Pulgarín, quien representó a Antioquia en el certamen. FOTO: Colpresa.
    La ganadora de Miss Universe Colombia 2025 fue Vanessa Pulgarín, quien representó a Antioquia en el certamen. FOTO: Colpresa.
El Colombiano
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hace 4 horas
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La elección de la representante de Colombia para la edición 75 de Miss Universe se realizará en octubre, durante una agenda de actividades en Barranquilla que reunirá a las 20 candidatas oficiales.

La ganadora viajará a San Juan, Puerto Rico, para participar en el certamen internacional el 24 de noviembre. Del 5 al 10 de octubre, las aspirantes vivirán una programación cultural y turística como parte del concurso de belleza.

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Dentro de las novedades de este año están los reconocimientos Miss Bulova Time 2026 y Miss Influencer Bulova 2026. El primero de estos será entregado en una gala privada programada para el 7 de octubre.

Bajo el concepto “El tiempo no se detiene, las mujeres que inspiran tampoco”, la iniciativa busca destacar cualidades como el liderazgo, la capacidad de comunicación, el impacto social y las historias personales de las participantes.

La ganadora de Miss Bulova Time 2026 recibirá un reloj de la colección Rubaiyat, que incluye 141 diamantes engastados a mano, un cabujón de espinela azul en la posición de las 12 y cristal de zafiro curvo.

El segundo reconocimiento, Miss Influencer Bulova 2026, premiará a la candidata que se destaque por su creatividad, originalidad, y constancia en las plataformas digitales. En ese caso, la ganadora también recibirá un reloj de la colección Rubaiyat y un viaje a Nueva York.

El concurso regresará a la capital del Atlántico después de la edición de 2024, cuando Daniela Toloza, representante del Valle del Cauca, se coronó como reina nacional de la belleza. Según cifras de la ciudad, durante ese certamen más de 17.000 personas visitaron Barranquilla en el marco de las actividades del concurso.

La organización prepara una agenda que busca mostrar diferentes escenarios turísticos y culturales de la ciudad. Las candidatas visitarán el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la Luna del Río. La coronación se realizará en el Salón Jumbo del Country Club.

El regreso del certamen también hace parte de la estrategia de la Alcaldía para posicionar a la ciudad como sede de eventos nacionales e internacionales.

En esta edición, la organización enviará de solidaridad con el lema Colombia Unida. Como parte de esta iniciativa, un porcentaje de los recursos recaudados por la venta de entradas será destinado a apoyar a las familias colombianas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Hay que recordar que, en 2025, el Canal RCN anunció que sería el nuevo licenciatario de Miss Universe Colombia. Durante ese año, la producción y transmisión del concurso estuvieron a cargo de la cadena, que desarrolló la competencia en formato de reality.

Sin embargo, en julio de 2026, la organización Miss Universe volvió a otorgarle la franquicia a Natalie Ackermann, quien la había dirigido desde 2020 y fue responsable de romper el vínculo histórico entre Miss Universe y el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena.

Para saber más: Puerto Rico será sede de la edición 75 de Miss Universo: estos son los detalles

¿Quiénes son las participantes de Miss Universe 2026?

Miss Universe Amazonas: Yasna Sabrina Vargas

Miss Universe Antioquia: Andrea Aguilera Arroyave

Miss Universe Atlántico: Cristina Isabel Vega Mendoza

Miss Universe Bogotá: Karen Dayana Palomino Mendoza

Miss Universe Caldas: Fabiana Molano

Miss Universe Cali: Kelly Juliana Silva Canga

Miss Universe Cauca: Nathaly Usuriaga

Miss Universe Cesar: Maria Camila Calderon Daza

Miss Universe Córdoba: Alejandra López Castilla

Miss Universe Cundinamarca: Lina Urrego Vargas

Miss Universe Magdalena: Valentina Franco Ramirez

Miss Universe Medellín: Marly Velásquez Marín

Miss Universe Nariño: Ángela Tatiana Rodríguez Martinez

Miss Universe Norte de Santander: Yurick Nathalia Castro Julio

Miss Universe Quindío: Ana Milena Giraldo

Miss Universe Región Andina: Lauren Escandon Salazar

Miss Universe Risaralda: María Alejandra López Pérez

Miss Universe Santander: Loana Ortiz Herrera

Miss Universe Sucre: Yuliana Andrea Pérez Vergara

Miss Universe Valle: Susana del Portillo Olivo

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde será la elección de Miss Universe Colombia 2026?
La elección de la representante de Colombia para Miss Universe 2026 se realizará en octubre, en Barranquilla. Las actividades del concurso se desarrollarán del 5 al 10 de octubre y la coronación tendrá lugar en el Salón Jumbo del Country Club.
¿Qué lugares turísticos visitarán las candidatas de Miss Universe Colombia 2026 en Barranquilla?
Las 20 candidatas visitarán el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la Luna del Río durante la agenda cultural y turística del concurso, programada del 5 al 10 de octubre de 2026.
¿Quiénes son las participantes de Miss Universe Colombia 2026 y de qué regiones representan?
Las 20 participantes de Miss Universe Colombia 2026 representan departamentos, ciudades y regiones del país. La lista incluye a Yasna Sabrina Vargas (Amazonas), Andrea Aguilera Arroyave (Antioquia), Cristina Isabel Vega Mendoza (Atlántico), Karen Dayana Palomino Mendoza (Bogotá), Fabiana Molano (Caldas), Kelly Juliana Silva Canga (Cali), Nathaly Usuriaga (Cauca), María Camila Calderón Daza (Cesar), Alejandra López Castilla (Córdoba), Lina Urrego Vargas (Cundinamarca), Valentina Franco Ramírez (Magdalena), Marly Velásquez Marín (Medellín), Ángela Tatiana Rodríguez Martínez (Nariño), Yurick Nathalia Castro Julio (Norte de Santander), Ana Milena Giraldo (Quindío), Lauren Escandón Salazar (Región Andina), María Alejandra López Pérez (Risaralda), Loana Ortiz Herrera (Santander), Yuliana Andrea Pérez Vergara (Sucre) y Susana del Portillo Olivo (Valle).
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