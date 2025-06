Anna Wintour deja la dirección de Vogue Estados Unidos tras estar casi 40 años al mando

Anna Wintour ya no será la editora en jefe de la revista Vogue Estados Unidos. La reconocida ejecutiva, que es una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda, dejará su cargo para asumir otras responsabilidades al interior de Condé Nast, el grupo editorial del que hace parte la publicación.

“Hoy, Anna ha comunicado al equipo de Vogue la creación de un nuevo puesto: director de contenido editorial de Vogue EEUU. Anna seguirá desempeñando sus funciones como directora de contenidos de Condé Nast y directora editorial global de Vogue”, le dijo la editorial a la agencia de medios internacional AFP. Esto también ha sido confirmado por medios de comunicación especializados en moda como Daily Front Row o Women’s Wear Daily.

Como aparece en la declaración, Wintour tenía tres cargos en la compañía: era la directora de la revista en Estados Unidos, la editora a nivel mundial de Vogue y la directora de contenidos de Condé Nast. A pesar de que no se conocen los motivos exactos de su salida, Roger Lynch, consejero de Condé Nast, le dijo a The Wall Street Journal que desde 2020 la jefa de redacción venía realizando estos tres trabajos a la vez y que ahora debe “dar tiempo a todos los que la necesitan”.

Como directora de contenidos, Wintour supervisa todas las marcas del grupo a nivel mundial, incluidas Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure y muchas más, con la excepción de The New Yorker. Fue en 1988 cuando se convirtió en la editora de Vogue Estados Unidos y desde entonces se ha posicionado como una de las más grandes expertas del gremio a nivel mundial.

Además de su trabajo al interior de Condé Nast, Wintour es la directora del instituto de moda del Museo Metropolitano de Nueva York (MET) y, a su vez, de la Met Gala, el evento que se celebra cada año al que asisten celebridades, todas vestidas bajo una misma línea temática.