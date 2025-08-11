Una “exposición universal” en la Revolución Industrial: este es el origen del Crystal Palace de Daniel Muñoz Y Jéfferson Lerma

El nombre del equipo donde los futbolistas colombianos Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma hacen historia en Inglaterra lo inspiró un palacio. Pero no cualquiera, sino aquel de Cristal que hicieron en el Parque Hyde de Londres entre 1849 y 1851 para ser la sede de la Exposición Universal, el primer gran evento donde los países del mundo mostraron, con orgullo, los avances “tecnológicos” que lograron durante la naciente Revolución Industrial del Siglo XIX.
Londres, epicentro de las fábricas que llenaron de ilusión por la creación de puestos de trabajo –y el sueño de una vida mejor–, pero que al tiempo inspiraron a Engels y Marx a escribir un manifiesto con el que buscaron garantías para quienes laboraban, fue la sede del encuentro para el que los ingleses, ávidos de mostrar poder, construyeron un edificio con bases de hierro y paredes de vidrio, sin un ladrillo.