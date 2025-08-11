Elías Cuartas Gómez, el paisa que ayuda a “crear” piel en Canadá

Nacido en Caucasia, Antioquia, y graduado en 2018 de microbiología y bioanálisis en la Universidad de Antioquia, Elías Cuartas Gómez inició en 2021 una maestría en ciencias básicas y biomédicas en la Universidad Industrial de Santander (UIS), centrada en el desarrollo de biomateriales para tratar la diabetes tipo 1. Ese trabajo le abrió las puertas para su actual investigación doctoral en la Universidad Laval, en Canadá.
Siga leyendo: Estudio revela que el abuso verbal infantil tiene efectos igual de graves que el maltrato físico
Su línea de investigación se enfoca en la reconstrucción de tejidos humanos a partir de células humanas, evitando el uso de animales y los problemas de compatibilidad asociados con trasplantes provenientes de otras especies.