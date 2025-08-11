x

Alerta en Rionegro: estudio señala que consumo de vapeadores entre jóvenes duplica el promedio nacional

Uno de cada dos bachilleres en el municipio ha consumido este veneno, tal como lo califica la OMS.

  • En Medellín el problema también es crítico. El 40% de los estudiantes reporta haber consumido cigarrillos electrónicos. FOTO: EL COLOMBIANO
    En Medellín el problema también es crítico. El 40% de los estudiantes reporta haber consumido cigarrillos electrónicos. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
11 de agosto de 2025
bookmark

Un reciente estudio realizado por la Clínica Somer dejó una preocupante conclusión que debería servir como una alerta de salud pública de urgente atención por parte de las autoridades de Rionegro.

Según el estudio, en dicho municipio del Oriente antioqueño uno de cada dos adolescentes de bachillerato ha probado cigarrillos electrónicos, además el 13,7 % reportó haberlos consumido en los últimos 30 días. Esta cifra duplica el promedio nacional que, según el Dane, se ubica en 6,7%.

El estudio se adelantó a lo largo de siete meses y fue liderado por la Unidad de Investigación de la Clínica Somer, junto con expertos de la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia. El objetivo principal fue identificar la frecuencia, características y factores asociados al uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes de instituciones educativas públicas y privadas del municipio.

Lea: Proyecto de ley busca poner dos nuevos impuestos a los vapeadores y recaudar más de $390.000 millones

Según explicó Jhojan Sebastián Herrera, terapeuta respiratorio y epidemiólogo de la Clínica, el alto índice que arrojó la investigación debe ser tomado como una señal de alerta por parte de las autoridades municipales, por los múltiples impactos que puede tener en la población joven el uso frecuente de estos cigarrillos electrónicos.

Otro elemento clave que determinó el estudio es que existe una estrecha relación entre el uso de cigarrillos electrónicos y el consumo de alcohol, cigarrillos convencionales y otras sustancias psicoactivas. Además evidenció que la edad promedio en la que están iniciando a consumir vapeadores es de 13,8 años.

Martha Cuéllar, neumóloga pediatra de la Clínica, explicó que hay un componente social que tiene una alta incidencia en la problemática. La supuesta apariencia atractiva y la falsa percepción de inocuidad de estos dispositivos (que supuestamente no hacen daño) contribuyen a que sean consumidos por adolescentes cada vez más jóvenes. Pero nada más alejado de la realidad. “Está comprobado que pueden generar daño pulmonar, cardiovascular, neurológico y gastrointestinal, por sustancias como la nicotina, el acetato de vitamina E y el tetrahidrocannabinol”, detalló la especialista.

Este estudio sirve, o debería servir como insumo para que las autoridades departamentales lideradas por la Secretaría de Salud de Antioquia emprenda acciones macro y de fondo en el Oriente antioqueño, pues ya otros hechos refuerzan la alerta de que, particularmente en esta subregión, el consumo de estos elementos estaría comprometiendo la salud de su población joven.

De hecho, en octubre de 2024 el municipio de El Retiero le metió enfoque punitivo al asunto, al decretar la prohibición de consumo de cigarrillos electrónicos y establecer sanciones para quienes se los suministren y también para los jóvenes y sus familias. “Se determina como actividad peligrosa facilitar, distribuir, ofrecer, prestar o alquilar y consumir o portar cigarrillos electrónicos, vapeadores, sistemas electrónicos de suministro de nicotina, productos de tabaco calentado, entre otros similares a menores de edad”, señaló la medida.

Lea: Más del 40% de los estudiantes de Medellín ha consumido vapeador o cigarrillo electrónico

La medida dio vía libre a la policía para que aplique medidas como multas y suspensiones de la actividad a los establecimientos que sean descubiertos vendiéndole estos productos a menores de edad, y hasta la destrucción de estos elementos. Las sanciones se extienden a menores de edad, padres, representantes legales o cualquier familiar responsable.

En Medellín el problema tambipen ha tomado dimensiones alarmantes. En julio pasado, la Alcaldía anunció una serie de estrategias de información, sensibilización y movilización en 230 instituciones educativas públicas, 245 privadas y 50 universidades, luego de que estudios concluyeran que el 40% de los estudiantes ha consumido vapeador o cigarrillos electrónicos.

La medida busca prevenir el consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y nicotina oral, especialmente en la población escolar. Estas acciones se desarrollarán en articulación con la Alianza de Ciudades Saludables, una red global respaldada por Bloomberg Philanthropies, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Vital Strategies.

En cuanto a este estudio, forma parte de los cerca de 30 proyectos de investigación activos que adelanta actualmente la Clínica Somer. Además, contó con el aval del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la institución, reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La Clínica Somer reiteró el urgente llamado a los entes gubernamentales y a la comunidad para definir sin dilaciones estrategias de prevención, regulación y educación sobre el uso de estos dispositivos en población adolescente.

