Otras dos clínicas más con saturación de urgencias en Medellín: la del CES y el Rosario también están al borde del colapso

La alerta por la saturación de los servicios de urgencias médicas en Medellín sigue expandiéndose por la ciudad y ahora la voz de preocupación se escuchó en la Clínica Ces, que que alcanzó una ocupación del 176%, y en El Rosario, que advirtió que los tiempos de espera podrían incrementarse significativamente.

Según informaron las directivas de la Clínica CES, ante este incremento masivo en la demanda de pacientes, su personal continúa brindando atención prioritaria basada en la gravedad de cada caso. La situación, indicó Paula Andrea Aristizábal, líder de Gestión Clínica del centro hospitalario, es normal en época de Feria de las Flores.

“Es claro que la Feria de las Flores implica un aumento en la demanda de los servicios de salud. La actual sobreocupación es que esa demanda es superior a la capacidad que tenemos de responder. Sí estamos atendiendo los pacientes, solo que son unos tiempos extendidos de atención y tenemos estrategias internas que nos permiten atenderlos.

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Entre las estrategias que, de acuerdo con Aristizábal la Clínica CES está desarrollando para mitigar la emergencia, está la priorización a través del triaje, con el propósito de ser más oportunos y ágiles en la atención de los pacientes, y el aumento en la capacidad interna para responder a la demanda.

“Frecuentemente, estamos compartiendo la capacidad y cómo va evolucionando la sobreocupación, y sí hacemos un llamado muy importante a toda la ciudadanía, al autocuidado y al hacer un óptimo uso de los servicios de urgencias, tanto de clínicas es como de toda la ciudad”, agregó la directiva.

Por su parte, en la Clínica El Rosario, el panorama no es diferente. Sus servicios de urgencias enfrentan una demanda que supera la capacidad habitual de atención de las instituciones.

La institución aseguró estar trabajando activamente en la optimización de sus procesos para garantizar una atención segura y humana a pesar de las dificultades operativas.

En días pasados, el Hospital San Vicente Fundación se declaró en alerta tras una saturación del 300% en sus servicios de urgencia para adultos.