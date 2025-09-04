x

Tras la muerte de Giorgio Armani, ¿quién se encargará de la reconocida casa de moda?

Tras la muerte de Giorgio Armani surge la duda: ¿qué pasará con su imperio de moda? El diseñador ya había previsto un plan de sucesión que marcará el futuro de su marca y el rumbo del lujo mundial

    Giorgio Armani ya estaba hablando desde hace un año sobre su posible retiro del mundo de la moda. Tras su muerte, deja una compañía con 50 años de historia referente de la moda. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

04 de septiembre de 2025
bookmark

El reconocido diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció este jueves, 4 de septiembre, a sus 91 años. Su muerte fue confirmada por una publicación realizada en la cuenta oficial de su casa de modas.

Justamente una de las preguntas que ronda tras la muerte del influyente personaje es qué pasará con su casa de modas, la cual fue fundada hace 50 años por el italiano y en donde, hasta sus últimos días, se desempeñó como director creativo, CEO y era el único accionista.

Lea también: Murió Giorgio Armani, el reconocido “rey” de la moda italiana, a los 91 años

Con el pasar de los años, su compañía fue creciendo considerablemente, pues aparte de fabricar ropa y prendas de alta costura, también produce perfumes, cosméticos, gafas, relojes y artículos para el hogar.

Tal ha sido su expansión en el mercado que hoy en día el sello Armani está en un grupo que maneja diferentes marcas. Las 4 marcas: Giorgio Armani, dedicada a los diseños de alta costura; Emporio Armani, especializada en moda y accesorios; A|X Armani Exchange, una línea asequible dentro del grupo y Armani Casa, dedicada a los artículos del hogar, son el legado del diseñador italiano.

Sobre el futuro de este emporio, el diseñador ya había manifestado lo que pasaría con la compañía en caso de que él estuviera ausente; así lo hizo en una entrevista para la revista Financial Times, siendo esta de las últimas entrevistas que dio Armani tras la ausencia a varios desfiles.

“Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he tenido a mis seres más cercanos”, respondió el italiano de 91 años ante el medio citado mencionando a Leo Dell’Orco como una de las personas a quien le estaba delegando algunas responsabilidades y quien saludaba en los desfiles cuando él no estaba.

“Quiero que la sucesión sea orgánica y no un momento de ruptura”, aclaró el diseñador, quien ya al momento de la entrevista se había ausentado de tres desfiles de la marca en junio y julio, y quien se preparaba para celebrar los 50 años de su compañía en la Semana de la Moda en Milán a finales de septiembre.

“Creo que la marca Armani es más grande que su creador y es probable que siga siendo un pilar en el sector de la moda y el lujo”, fue la conclusión que dio el diseñador italiano respecto al futuro de su compañía agregando que “otras marcas han sobrevivido a sus fundadores: piensen en Chanel, Dior... Espero que marcas como Armani o Ralph Lauren hagan lo mismo”.

Giorgio Armani pasó a la historia gracias a su reinterpretación del lujo: fue el encargado de popularizar una elegancia atemporal basada en una estética discreta, líneas rectas y colores neutros. Su compañía fue fundada en 1975 y, desde entonces, se impuso como un referente de la moda tanto femenina como masculina.

Siga leyendo: Este mes se estrena el Colombia Fashion Summit, un nuevo espacio para pensar la industria de la moda en la ciudad

