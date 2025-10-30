x

Karol G lanzó colección de ropa con Diesel, ¿cuánto valen las prendas?

La colaboración de la artista paisa con la marca italiana tiene nueve prensas inspiradas en su quinto y último álbum musical, Tropicoqueta.

  Karol G es la cara de la campaña de su nueva colaboración con Diesel. FOTO @karolg en Instagram
    Karol G es la cara de la campaña de su nueva colaboración con Diesel. FOTO @karolg en Instagram
  Este vestido es la prenda más costosa de la colección de Karol G X Diesel. Cuesta 4.999.900 pesos. FOTO Captura de pantalla
    Este vestido es la prenda más costosa de la colección de Karol G X Diesel. Cuesta 4.999.900 pesos. FOTO Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
30 de octubre de 2025
El universo musical de Tropicoqueta continúa expandiéndose. El quinto álbum de estudio de Karol G ahora llegó al mundo de la moda gracias a la recién lanzada colaboración que realizó la artista con la marca de ropa italiana, Diesel. Vestidos de baño, prendas en denim y accesorios son los que conforman esta nueva cápsula.

Lea: Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores este año de los Latin Grammy

“La colección cápsula fue concebida por el director creativo de Diesel, Glenn Martens, como una celebración de la música y la creatividad de Karol G, y específicamente de su nuevo álbum “Tropicoqueta”. Inspirada en la portada y los gráficos del álbum, la selección de prendas de vestir, mezclilla, trajes de baño y accesorios se caracteriza por el color naranja y los estampados de flor de loto y coco”, explica la marca en su sitio web.

La misma artista paisa es quien aparece en las piezas publicitarias de la colaboración. En medio de una selva, con siluetas cortas y ajustadas, “La bichota” es la protagonista de la campaña de Diesel.

En total, son nueve prendas las que conforman la cápsula que, según la compañía, “celebran la libertad creativa, la identidad y el poder de expresarse a si mismo por medio de lo que llevas puesto”. Dentro de la colección hay un vestido, un bolso, una gorra, una chaqueta, entre otros.

Las piezas de la colección, que ya se encuentra disponible en el sitio web de Diesel en Colombia, van desde los 399.900 pesos hasta 4.999.900 pesos.

Este vestido es la prenda más costosa de la colección de Karol G X Diesel. Cuesta 4.999.900 pesos. FOTO Captura de pantalla
Este vestido es la prenda más costosa de la colección de Karol G X Diesel. Cuesta 4.999.900 pesos. FOTO Captura de pantalla

Esta no es la primera vez que la cantante lleva su marca musical a otros productos e industrias. A finales de septiembre, Karol G presentó 200 Copas, su botella de tequila en alianza con la empresa mexicana Casa Dragones, una de las productoras de esta bebida más prestigiosas del mundo.

Esa colaboración le tomó casi tres años y dio como resultado una botella elaborada artesanalmente en pequeños lotes con 100% agave azul puro, añejado durante 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida. El proceso otorga notas de miel, almendra y agave cocido.

Entérese: Karol G, la primera artista colombiana en ser cabeza de cartel del Festival Coachella

¿Cuánto vale la prenda más cara de Karol G con Diesel?
El vestido más exclusivo cuesta 4.999.900 pesos colombianos.
¿De qué trata el álbum Tropicoqueta de Karol G?
Es su quinto álbum de estudio, inspirado en la feminidad, el empoderamiento y los sonidos tropicales.
¿Por qué Karol G eligió Diesel para esta colección?
Porque la marca comparte su visión de libertad, autenticidad y estilo urbano con influencia global.
