“Es una colección muy cercana”: La moda de María Elena Villamil llega a 44 almacenes Éxito

La última vez que conversamos con María Elena Villamil fue antes de dar apertura a Colombiamoda en 2023. La llamada “arquitecta de la moda colombiana” fue fiel a su estilo en esta pasarela con prendas, como siempre, con un trabajo minucioso en el patronaje y la fluidez de las telas. También con el arte como hilo conductor.
De esas pasarelas –que en ocasiones se ven lejanas– María Elena Villamil recibió con gusto la propuesta del Éxito que desde hace varios años ha invitado a diseñadores de renombre para generar colecciones asequibles para todos: “Más o menos hace un año llevamos trabajando en este proyecto. Me llamaron del Éxito para hacer esta propuesta y eso me puso muy feliz y me emocionó mucho porque no solo es desarrollar la colección de Arkitect sino de las otras dos líneas de negocio como Finlandek con hogar y Bronzini con vestidos de baño, pijamas y corsetería. Era tener el universo de María Elena Villamil en todas estas alternativas y fue un gran reto y aprendizaje”.
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Esta colección, que se venderá en 44 almacenes éxito de todo el país, además de modaexito.com, no solo tiene prendas de vestir, también es la primera vez que María Elena entra al segmento hogar y por eso se verán sus estampados y diseños en edredones, accesorios y artículos para la mesa y más.
“Siempre había querido hacer línea de hogar y dentro de mi marca lo quisiera desarrollar en otro momento pero no está fácil. Me pareció fabulosa esta oportunidad de poder empezarlo a desarrollar a través del Éxito y de su mano. Aprendimos muchísimo y quedamos muy contentos con el producto”.