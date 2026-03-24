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De la música a la moda: Ryan Castro crea colección cápsula con Agua Bendita

La colección se llama AWAA, y cuenta con más de 40 referencias inspiradas en los atardeceres intensos. No es la primera vez de Ryan en la moda y se da mientras el artista prepara su concierto en el estadio Atanasio Girardot el próximo 25 de abril.

  • Ryan Castro posa con una de las camisas tejidas que tendrá esta colección AWAA que hizo al lado de Agua Bendita. FOTO Cortesía
    Ryan Castro posa con una de las camisas tejidas que tendrá esta colección AWAA que hizo al lado de Agua Bendita. FOTO Cortesía
  • Algunas de las prendas de esta colección de Ryan con Agua bendita. FOTO Cortesía
    Algunas de las prendas de esta colección de Ryan con Agua bendita. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 2 horas
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Si J Balvin, con “el negocio socio”, fue uno de los pioneros en encontrar nichos de mercado –más allá de la música–, Ryan Castro está siguiendo el ejemplo de manera muy natural (ya lo hizo comprando un equipo de basket, Paisas, y ahora lo hace en el mundo de la moda).

El joven artista, quien se presentará en su ciudad natal con el Sendé World Tour el próximo 25 de abril en el Atanasio Girardot, acaba de unirse a la marca antioqueña Agua Bendita para una colaboración de moda. Sí, así como lo oyen, Ryan Castro creo con Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, las caras de Agua Bendita, una colección cápsula, “desde la participación en el diseño de las prendas hasta la dirección de la campaña”.

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Los conceptos muy alineados con ambos universos: lo “hecho a mano” y el “flow dancehall” con influencias caribeñas propias de Castro.

“La colaboración entre Agua Bendita y Ryan Castro surge de la visión de la mujer Agua Bendita y el estilo icónico del artista: libre, fuerte y conectado con el Caribe”, dice el comunicado de prensa de esta unión.

¿Cómo es la colección de Ryan con Agua Bendita?

Algunas de las prendas de esta colección de Ryan con Agua bendita. FOTO Cortesía
Algunas de las prendas de esta colección de Ryan con Agua bendita. FOTO Cortesía

La colección, que cuenta con más de 40 referencias, está inspirada en los atardeceres intensos, en una paleta explosiva de tonos amarillos, rojos, verdes y rosas acentuados por bloques gráficos e icónicas orquídeas colombianas, “e incluye prendas beachwear, trajes de baño, ready- to-wear y accesorios tanto para hombre como para mujer”.

Destacan los creativos de esta cápsula que hay, por ejemplo, un vestido de baño con manualidades que tardó más de 16 horas en su creación, así como camisetas estampadas. La colección se llama AWAA, la unión del famoso AWOO usado por Ryan en sus canciones y AGUA palabra que compone el nombre de la marca Agua Bendita.

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Esta colaboración, muy antioqueña, se lanzará esta semana, concretamente el próximo jueves 26 de marzo en todas las tiendas físicas Agua Bendita en Colombia y el mundo además de su página web www.aguabendita.com.

Ryan Castro y la moda

Si hay algo que le gusta al cantante del Ghetto es la moda. Hace varios años lanzó una línea de ropa llamada Ghetto Med que solo se vendió en Medellín y estuvo inspirada en el streetwear de los barrios de Colombia.

El año pasado, durante Paris Fashion Week, fue el único artista en desfilar en el show de KidSuper para la colección Spring 2026.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo sale a la venta la ropa de Ryan Castro con Agua Bendita?
La colección se lanza oficialmente el jueves 26 de marzo de 2026. Estará disponible en todas las tiendas de la marca en Colombia y el mundo, además de su plataforma de e-commerce.
¿Qué tipo de prendas incluye la colaboración AWAA?
Incluye trajes de baño, camisas estampadas, vestidos de baño con detalles manuales, prendas ready-to-wear y accesorios. Es una colección diseñada tanto para el público masculino como femenino.
¿En qué se inspiró Ryan Castro para diseñar esta colección?
En los atardeceres intensos utiliza una paleta de rojos, verdes y amarillos. También incorpora el flow dancehall, un género que define la identidad musical y visual del “Cantante del Ghetto”.
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