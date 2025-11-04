Ryan Castro cerrará su gira Sendé en Medellín en el que será su primer concierto en el estadio, ¿cuándo será?

Ryan Castro quiere cumplirse una promesa así mismo, pero también a su gente, a Medellín. Tras la expectativa que hubo por toda la ciudad con unas vayas que hablaban de que “el tío favorito de Colombia vuelve a casa”, este martes confirmó que su gira Sendé tendrá un único show en Colombia, que será en Medellín y en su sueño, el que quiere llenar: el estadio Atanasio Girardot. Puede leer: Ryan Castro agotó en tiempo récord las 19.000 boletas para su concierto en Bogotá El cantante del Ghetto acaba de presentarse con éxito en Bogotá, en el coliseo MedPlus en el que hizo sold out y desató muy buenos comentarios entre los asistentes. Ahora Ryan quiere marcar un nuevo hito en su carrera con el anuncio del show más grande de su trayectoria: un show en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín programado para el 25 de abril de 2026. El show se llama El Sendé World Tour – De Regreso a Casa El anuncio se hizo con un video grabado en su espacio, el barrio Pedregal de Medellín, en el que su familia y amigos más cercanos forman parte especial de la historia y del tráiler.

El artista manifestó la emoción de presentarse en el escenario que ha sido siempre su sueño, porque además será el primer estadio en el que se presente el reguetonero que en sus comienzos cantaba en los buses de la ruta Circular Sur en Medellín. “Mi sueño siempre fue llenar mi primer estadio en mi tierra, siempre llevo la bandera de Colombia con orgullo y con amor de haber nacido en este país de tanta gente humilde y bonita”.

¿Qué se sabe del show?

Por ahora el mismo Ryan dijo que, “con la ayuda de Dios que va a ser LA FIESTA MÁS HP que haya vivido medallo, ustedes saben que yo no fallo!”. ¿Será un gran festival como lo han hecho J Balvin, Maluma y Karol G? Se sabe también que habrá un registro de fans para el show que ya está abierto, seguido de la preventa exclusiva para fanáticos el 6 de noviembre a las 10:00 a.m. hora colombiana, mientras que la venta general iniciará el 7 de noviembre a las 10:00 a.m., también hora colombiana. “Los fanáticos pueden visitar SendeworldTour.com y www.tuboleta.com para obtener más información y acceso a boletos”, escribieron desde el equipo de trabajo de Castro. Los precios están entre los 12.000.000 y 9.000.000 para palcos VIP para 10 personas, palcos preferencia para 10 personas también a $5.950.000 y el resto del estadio entre $90.000 y $600.000, valores que se entregan sin incluir el servicio de Tu Boleta.