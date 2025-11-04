Ryan Castro cerrará su gira Sendé en Medellín en el que será su primer concierto en el estadio, ¿cuándo será?

Ryan Castro quiere cumplirse una promesa así mismo, pero también a su gente, a Medellín. Tras la expectativa que hubo por toda la ciudad con unas vayas que hablaban de que “el tío favorito de Colombia vuelve a casa”, este martes confirmó que su gira Sendé tendrá un único show en Colombia, que será en Medellín y en su sueño, el que quiere llenar: el estadio Atanasio Girardot.
El cantante del Ghetto acaba de presentarse con éxito en Bogotá, en el coliseo MedPlus en el que hizo sold out y desató muy buenos comentarios entre los asistentes. Ahora Ryan quiere marcar un nuevo hito en su carrera con el anuncio del show más grande de su trayectoria: un show en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín programado para el 25 de abril de 2026. El show se llama El Sendé World Tour – De Regreso a Casa
El anuncio se hizo con un video grabado en su espacio, el barrio Pedregal de Medellín, en el que su familia y amigos más cercanos forman parte especial de la historia y del tráiler.