Fiscalía de EE. UU. prepara acusación contra Delcy Rodríguez, según Reuters; fiscal adjunto lo niega

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, calificó la información como “completamente falsa”, aunque Reuters se mantiene.

    Tras la publicación de Reuters, el el fiscal general adjunto, Todd Blanche, calificó la información como “completamente falsa”. Foto: AFP.
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
Un reporte exclusivo de Reuters reveló, en la mañana de este martes, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, habría estado preparando discretamente una acusación penal contra Delcy Rodríguez, la líder del régimen en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero de este año.

Según la información, la acusación la estaría vinculando con presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero. Esta iniciativa sería un nuevo frente, esta vez legal, que pondría sobre la mesa Estados Unidos en contra de los herederos del poder en Venezuela, según estableció Reuters.

“El Departamento de Justicia de Trump está preparando discretamente una acusación penal contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela. La acusa de corrupción y lavado de dinero, y el presidente Trump ha respaldado esa acusación”, establece el informe.

Además, se asegura que “Trump podría estar utilizando esta última acusación penal contra Rodríguez como una herramienta de presión para impulsar su agenda en Venezuela”.

Es más, los movimientos del régimen, hasta el momento, parecerían estar marchando a toda velocidad de la mano con las exigencias de Washington. Desde la liberación de todos los presos políticos —que todavía no han sido todos— hasta la reapertura comercial petrolera, uno a uno, desde Caracas han ido cumpliendo con los dictámenes de Estados Unidos.

Una audiencia aplazada, pero una justicia que apremia

Cabe recordar que durante este mes se llevará a cabo la segunda audiencia judicial, desde una corte federal de Nueva York, en contra de Nicolás Maduro Moros.

En primera instancia, estaba estipulada para llevarse a cabo el 17 de marzo; sin embargo, tras la solicitud del dictador —y que fue concedida por el juez encargado del caso—, se aplazó para el 26 de marzo a las 11 a. m. (hora de Nueva York).

Exactamente hace dos meses, cuando el mundo todavía celebraba la llegada del nuevo año, Maduro, en su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, decidió declararse inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un “prisionero de guerra”.

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal este 26 de marzo.

El rechazo de Estados Unidos: “Completamente falso”

Luego de que se diera a conocer el informe de inteligencia de Reuters, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que esta publicación es: “Completamente FALSA. No estoy seguro de cómo este tipo de noticias falsas llegan a publicarse”.

Lo que dicen desde la oposición venezolana

En entrevista con EL COLOMBIANO, el dirigente opositor y anteriormente encarcelado por el régimen, Juan Pablo Guanipa, aseguró que hay unas exigencias, innegociables, para llegar a una transición adecuada en Venezuela.

“Esas condiciones tienen que ser: la liberación completa de los presos políticos, la venida a Venezuela de todos los exiliados, el cambio del Consejo Nacional Electoral, la revisión del registro electoral para que todos los venezolanos voten —estén donde estén—, cosa que no se ha permitido, la habilitación de todos los dirigentes políticos y la entrega de los partidos políticos a su liderazgo natural”, le dijo Guanipa a este diario.

Aseguró que, tras eso, ahí sí se podría pensar en un proceso electoral que inicie, de nuevo, un camino hacia la democracia.

Lea también: “Vamos a cortar todo el comercio con España”: Trump enfureció tras la negativa de Pedro Sánchez de usar sus bases militares

