Fiscalía de EE. UU. prepara acusación contra Delcy Rodríguez, según Reuters; fiscal adjunto lo niega

Un reporte exclusivo de Reuters reveló, en la mañana de este martes, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, habría estado preparando discretamente una acusación penal contra Delcy Rodríguez, la líder del régimen en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero de este año.

Según la información, la acusación la estaría vinculando con presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero. Esta iniciativa sería un nuevo frente, esta vez legal, que pondría sobre la mesa Estados Unidos en contra de los herederos del poder en Venezuela, según estableció Reuters.

“El Departamento de Justicia de Trump está preparando discretamente una acusación penal contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela. La acusa de corrupción y lavado de dinero, y el presidente Trump ha respaldado esa acusación”, establece el informe.

Además, se asegura que “Trump podría estar utilizando esta última acusación penal contra Rodríguez como una herramienta de presión para impulsar su agenda en Venezuela”.

Es más, los movimientos del régimen, hasta el momento, parecerían estar marchando a toda velocidad de la mano con las exigencias de Washington. Desde la liberación de todos los presos políticos —que todavía no han sido todos— hasta la reapertura comercial petrolera, uno a uno, desde Caracas han ido cumpliendo con los dictámenes de Estados Unidos.