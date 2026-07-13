Muere Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’: qué se sabe sobre la causa de su muerte

El cine despide a Sam Neill, uno de los actores más reconocidos de las últimas décadas gracias a papeles inolvidables en producciones como Jurassic Park, El piano y Thor: Ragnarok. El intérprete falleció este lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años, según confirmó su familia mediante un comunicado publicado en redes sociales.
En el mensaje, sus familiares señalaron que la muerte fue “repentina e inesperada” y que el actor estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos. También destacaron que falleció “con la dignidad que caracterizó toda su vida” y pidieron respeto por su privacidad mientras atraviesan el duelo.