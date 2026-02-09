x

Un juego de estrellas: De Karol G a Pedro Pascal, los famosos que estuvieron en el Super Bowl 2026

El Super Bowl es una especie de pasarela que los famosos aprovechan para ponerse en boca de la enorme audiencia.

    En el show de medio tiempo, Bad Bunny apostó por un mensaje claro, America no es sólo Estados Unidos. A lo largo de la presentación hizo referencia a todos los páise del continente. Foto Edwin Rodríguez.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Se habla mucho del Super Bowl, pero poco del deporte. A pesar de ser la final de la liga de fútbol americano, los que se llevan todas las miradas son los famosos. Es un show.

Se habla mucho de Bad Bunny y su presentación en el show de medio tiempo. El artista puertorriqueño cumplió con creces su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores en el estadio Levi’fs Stadium de Santa Clara, California.

En su presentación lo acompañaron Ricky Martin, que cantó un aparte de la canción LO QUE LE PASÓ A HAWAii, Lady Gaga, que presentó una versión salsera de su éxito Die With A Smile, y Los Pleneros de la Cresta que aparecieron al final para cerrar la presentación con las canciones CAFé CON RON y DtMF.

En la casita, esa parte del escenario donde el show atraviesa su parte más reguetonera, recreando un “party de marquesina”, una fiesta típica informal de las que se hacen en los garajes (marquesina) o las terrazas del frente de la casa en Puerto Rico, se pudo ver entre los bailarines a Young Miko, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Jessica Alba, la influencer estadounidense Alix Eartle y el empresario David Grutman.

En medio de la presentación, mientras Bad Bunny se desplazaba por el escenario, se pudo ver a los boxeadores Xander Zayas, campeón unificado del peso superwelter AMB y OMB, considerado la mayor figura actual del boxeo puertorriqueño, enfrentándose como si estuvieran en el ring, al peleador mexicano estadounidense Emiliano Vargas.

Pero más allá de la presentación de Bad Bunny, el Super Bowl estuvo lleno de famosos de todo tipo. Desde temprano, el que quiso robarse el show fue J Balvin con su participación en el flag football, un partido de estrellas en el que se enfrentan en una modalidad del deporte mucho menos agresiva. Balvin fue el capitán de uno de los equipos y con él estuvieron, entre otros, Ryan Castro y Eladio Carrion.

A lo largo de la tarde y en las graderías del estadio se vio también a Sofía Vergara, Luis Fonsi y su esposa Águeda López, Kendall Jenner, Jay Z –el rapero es el productor del show de medio tiempo– con su hija mayor Blue Ivy, su presencia ya es tradición. Justin Bieber y su esposa Hailey, Travis Scott, Kim Kardashian y Lewis Hamilton, que se dejaron ver juntos confirmando un posible romance, Tyler, The Creator, Kevin Costner, entre otros.

Anunciando la salida de los equipos al campo de juego estuvieron Jon Bon Jovi, que presentó a los New England Patriots, y el actor Chris Pratt a los Seahawks de Seattle.


La banda de punk rock originaria de California, Green Day, fue la encargada del show previo al partido, e interpretó algunos de sus éxitos como Good Riddance (Time Of Your Life), Holiday, Boulevard Of Broken Dreams y American Idiot.

En el partido, que fue una exhibición defensiva, los Seattle Seahawks arrollaron por 29-13 a los New England Patriots y se coronaron campeones del Super Bowl de la NFL por primera vez desde 2014.

El Colombiano

