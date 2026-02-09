Estos son los bancos en Colombia con mayor rentabilidad en bolsillos de ahorro en 2026

Guardar dinero sin que pierda valor por la inflación se volvió una prioridad para miles de colombianos.
En respuesta, los bancos y neobancos han fortalecido productos como cajitas, bolsillos de ahorro y cuentas parqueadero, que pagan una rentabilidad efectiva anual (E.A.) definida por cada entidad y su esquema de condiciones.
Para 2026, la tendencia es lo que antes era un diferencial exclusivo de los neobancos ya fue adoptado por la banca tradicional. Hoy, entidades como Pibank, AV Villas, Finandina, Banco Popular y BBVA compiten por atraer ahorradores con tasas que rondan, y en algunos casos superan, el 10% E.A.
