“No estaba pidiendo bala para ningún candidato”: las justificaciones de Laura Gallego, Señorita Antioquia, antes de renunciar al título

Laura Gallego Solís, hasta hoy Señorita Antioquia 2025, habló de la controversia que desataron varios videos en los que, durante entrevistas con políticos, usó expresiones como “bala para Petro o para Daniel Quintero”. La abogada de 27 años aseguró que sus palabras fueron “una analogía” y rechazó cualquier interpretación que las relacione con la violencia. “Usé el término bala, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía. No estoy de acuerdo con la violencia y tampoco creo que Colombia necesite más de la que ya hemos atravesado”, dijo la exreina, al aclarar que los videos fueron grabados antes de su designación como Señorita Antioquia.

Gallego también afirmó que, desde su nombramiento, se abstuvo de opinar sobre temas políticos y que su intención “nunca fue incitar a la violencia ni unir al país en torno a una retórica agresiva”. En la entrevista reconoció que el lenguaje utilizado fue inapropiado: “No estaba pidiendo ni ordenando bala a ningún candidato, a ninguna persona. Era una expresión coloquial dentro de una dinámica de entrevistas. Pude haber dicho sanción o castigo”. Conozca: Le llueven críticas a la Señorita Antioquia por sus inaceptables comentarios violentos en redes; el Concurso Nacional de Belleza se pronunció, ¿qué dijo? La polémica surgió luego de que circularan en redes sociales varios videos grabados por Gallego antes de ingresar al certamen, en los que lanza preguntas como “Estás en un desierto, te dan una pistola y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le das la bala?”. En otros clips se le escucha decir frases como “un cachazo pa’ Petro pues al menos”. Las grabaciones, hechas en dinámicas con candidatos presidenciales de derecha, generaron una ola de críticas por su tono político y violento.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue uno de los primeros en pronunciarse: “¿Esto está permitido?”, escribió en su cuenta de X al cuestionar tanto a la Señorita Antioquia como al Concurso Nacional de la Belleza.

Anteriormente, la organización del certamen emitió un comunicado en el que recordó que ninguna candidata está autorizada para pronunciarse sobre política. “El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad de Colombia”, señaló.

De hecho, la cuenta oficial de este certamen habría hecho una publicación en la que aparecen todas las candidatas a excepción de Antioquia.