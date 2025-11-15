x

“¡Qué cuerpo!”: Vanessa Pulgarín brilló en traje de baño durante un desfile previo al Miss Universe en Tailandia

La antioqueña figura como una de las favoritas del certamen, por lo que la competencia se perfila especialmente fuerte antes de la gala de elección y coronación de Miss Universe International.

    Así fue la participación preliminar en traje de baño de Vanessa Pulgarín Monsalve en el Miss Universe International. FOTOS: Captura de video - Miss Universe Colombia
El Colombiano
15 de noviembre de 2025
bookmark

La Miss Universo Colombia 2025, Vanessa Pulgarín Monsalve, brilló este viernes durante su aparición en vestido de baño en un desfile de Swimsuit Fashion Show, realizado en el Columbia Pictures Aquaverse, en Pattaya, Tailandia.

La antioqueña, de 34 años, lució un diseño verde limón que realzó su tono de piel cálido y dejó ver sus marcados abdominales y poderosas piernas.

Su participación fue tan aplaudida que incluso Miss Ecuador destacó el nivel de la colombiana, a quien consideró una de las competidoras más fuertes del certamen. “Su reina es una reinota, no solo porque tiene una pasarela de impacto, sino porque también tiene un corazón de oro”, afirmó Nadia Mejía-Webb.

“Soy venezolano, pero la colombiana es la más bella de todas las que han enviado. Más que Paulina Vega y que Ariadna Gutiérrez. Es la mejor y la veo mínimo en el top 3”, fue uno de los comentarios destacados en el video publicado por Miss Colombia News.

Vanessa, con su 1,78 metros y 63 kilos - 84-67-100 (busto-cintura-cadera)-, compitió en esta edición con más de 120 candidatas y espera ser seleccionada entre las 30 finalistas para la noche de elección y coronación, que tendrá lugar este 20 de noviembre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Colombia).

La comunicadora social y periodista ha sido un símbolo de constancia en su búsqueda por llegar al Miss Universe Internacional. Su primer intento fue en 2017, cuando quedó como virreina en el Concurso Nacional de Belleza (CNB), logro que le dio gran notoriedad y la llevó a representar a Colombia en el Miss International, celebrado en Tokio.

Desde entonces, ha trabajado en promover un estilo de vida saludable desde su residencia en Sídney, Australia, donde ha vivido durante varios años y participado en pasarelas y sesiones de modelaje para reconocidas marcas deportivas.

Más que su talento, lo que llevó a Vanessa a obtener la corona fue su destacada respuesta durante el reinado colombiano. Ante el jurado, debió responder cuál era la diferencia entre una mujer influyente y una mujer viral. “Lo más importante es usar nuestras redes para inspirar a otras; yo lo hago a través del deporte y una vida saludable. Mostrarles que hay algo más que el entretenimiento, que hay mucho más: más amor, más conciencia para salvar al mundo”, respondió.

