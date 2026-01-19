Peso Pluma canceló su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 y esta fue su criticada justificación

El cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 ha sufrido una modificación sustancial en su programación, que afectará principalmente a los seguidores de los corridos tumbados, reguetón y el trap latino.
Este lunes 19 de enero, la empresa organizadora Páramo Presenta y el FEP confirmaron que el artista mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, conocido internacionalmente como Peso Pluma, ya no formará parte de la edición que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar entre el 20 y el 22 de marzo.