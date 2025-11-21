“Estoy viviendo en airbnbs, no tengo un hogar”: Kevin Spacey, de House of Cards, hizo dramática confesión

El dos veces ganador del Oscar, Kevin Spacey, ha confesado que no tiene hogar y que vive en hoteles. Además, asegura que su veto en la industria hollywoodiense, derivado de las múltiples acusaciones por agresión sexual interpuestas contra él por varios hombres, se acabaría si algún director de peso como Quentin Tarantino o Martin Scorsese le llamase.

“Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Voy allí donde está el trabajo. Literalmente no tengo un hogar, eso es lo que intento explicar... Los gastos durante estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo se ha ido en gastos”, explicó Spacey a The Telegraph.

“Estamos en contacto con personas extremadamente poderosas que quieren que vuelva a trabajar. Eso ocurrirá en el momento adecuado”, añadió el protagonista de American Beauty y la serie House of Cards. “Pero también diré que, aparentemente, lo que la industria parece esperar es que alguien con enorme respeto y autoridad les dé permiso”, espetó.

“Así que, en mi opinión, si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llamaran mañana [a mi representante, Evan Lowenstein], se acabaría todo”, admitió Spacey. “Me sentiré muy honrado y feliz cuando alguien de ese calibre levantara el teléfono”, finalizó el intérprete.