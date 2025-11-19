¿Se separaron Karol G y Feid? Reciente canción de La Bichota daría indicios de la ruptura entre los dos artistas

Aunque desde tiempo atrás se ha especulado sobre el fin del noviazgo entre Karol G y Feid, la cantante colombiana ha avivado intensamente los rumores luego del anuncio de su próxima colaboración musical. Única es el nombre del próximo lanzamiento de la antioqueña, en donde juntó fuerzas con el productor puertorriqueño Tainy. Su estreno está programado para este jueves, 20 de noviembre, y marcaría el inicio de una nueva etapa artística de Karol G donde se alejaría de lo que fue su pasado álbum Tropicoqueta. Lea también: “Empecé a sentir que estaba perdiendo mi magia”: conmovedor mensaje entre lágrimas de Karol G en los Latin Grammy El anuncio de la nueva canción se dio a través de un videoclip en las redes sociales de La Bichota donde aparece en varios escenarios contrastantes. Primero aparece arrodillada en un bosque oscuro, y luego, de pie en una casa iluminada por el sol mientras contempla el océano, vestida de blanco y con una larga cabellera rubia.

Las palabras que desataron la alarma sobre Feid

En el fragmento publicado del videoclip se escucha una voz en off con algo de melancolía y reflexiva que los fanáticos comenzaron a interpretar como un mensaje para quien fuera su novio desde 2021. “Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio, después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre”, dice la voz que acompaña las imágenes.

Otras pistas sobre la posible ruptura de Karol G y Feid

Con el mensaje de la canción se suman otras pistas que internautas y fanáticos han interpretado como un distanciamiento entre los dos referentes del género urbano.

Una de las más notorias ha sido la falta de interacciones públicas en las redes sociales, incluyendo las reacciones o los likes a cada una de sus publicaciones. Otra de las pistas habría sido la presencia en solitario de Karol G en la ceremonia de los Latin Grammy donde fue galardonada en las categorías Canción del Año y Mejor Canción Tropical, por su tema Si antes te hubiera conocido. Siga leyendo: ¿Separados? Las pistas que alimentan los rumores entre Karol G y Feid La última pista sería el cambio de look de Salomón Villada, conocido como Feid, quien rapándose abandonó su característico color verde y anunció un “renacimiento” personal y profesional. Este hecho fue interpretado por los fanáticos como el cierre de un ciclo importante en la vida como lo puede ser una separación. Pese a las posibles señales y a la ausencia de apariciones públicas en conjunto, ninguno de los dos ha comunicado oficialmente la ruptura de su relación.

