¿Por unos cachos con Melanie Pavola?: Valentina Ferrer anunció su separación de J. Balvin

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo Valentina Ferrer en su cuenta de Instagram. De esta forma se confirman las informaciones que señalaban el final de la relación sentimental entre ella y el cantante antioqueño J. Balvin.

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“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, se lee en el mensaje. Río, de cinco años en este momento, es el único hijo de la pareja. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluye el mensaje en las redes sociales.

Según informes de la prensa del entretenimiento, a comienzos de agosto, Melanie Pavola, influenciadora mexicana, habría dicho en público que ella sostuvo un romance con el cantante paisa durante el embarazo de Valentina. En ese momento, los internautas pusieron en tela de juicio las declaraciones de la celebridad mediática. Sin embargo, otros usuarios de redes sociales afirmaron que desde hace varios meses Valentina Ferrer aparece en las fotos con “la mirada triste”.

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De momento, J. Balvin no ha dicho nada sobre la publicación de Ferrer.