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¿De buenas en el amor, de malas en lo demás? Los reveses de Travis Kelce tras casarse con Taylor Swift

Travis Kelce aparece como víctima de una estafa de US$35 millones mientras enfrenta trabas para ampliar su mansión en Ohio.

  • La cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce protagonizan uno de los romances más comentados de la farándula mundial. Foto: Afp.
    La cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce protagonizan uno de los romances más comentados de la farándula mundial. Foto: Afp.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Travis Kelce es una de las víctimas de un esquema Ponzi que habría causado pérdidas superiores a 35 millones de dólares a inversionistas, según los fiscales estadounidenses que investigan el caso. El dato fue mencionado durante una audiencia judicial en la que Siddharth Jawahar fue sentenciado a 11 años de prisión.

Según los fiscales, Jawahar dirigía Swiftarc Capital LLC y destinó casi todo el dinero de sus clientes a una única inversión, Philip Morris Pakistan. Cuando esta operación fracasó, el acusado habría ocultado las pérdidas y engañado a los inversionistas sobre el rendimiento de sus recursos.

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Las autoridades señalaron que Jawahar utilizó el dinero de nuevos inversionistas para pagar a clientes anteriores, una característica propia de los esquemas Ponzi. También habría empleado parte de los recursos en un estilo de vida de alto costo, con gastos en jets privados, hoteles, restaurantes, compras y apartamentos.

Jawahar se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico y deberá pagar más de 31 millones de dólares en concepto de indemnización, de acuerdo con la información publicada por TMZ.

Los fiscales aclararon que Kelce es víctima y no está acusado de ningún delito. No se reveló cuánto dinero habría perdido el jugador de los Kansas City Chiefs ni se especificó cómo estuvo vinculada exactamente su inversión con el esquema. Su nombre ya había sido relacionado anteriormente con un fondo de capital riesgo.

El caso judicial se conoce mientras Kelce y su esposa, la cantante Taylor Swift, también enfrentan dificultades con un proyecto para modificar su propiedad en Ohio.

Según documentos y agendas consultados por TMZ, la pareja busca instalar una valla en su mansión de Bratenahl, una propiedad de 21.000 pies cuadrados que, de acuerdo con el medio, está valorada en 5,35 millones de dólares y fue adquirida en marzo.

La propuesta contempla una estructura de ocho pies de altura, pero el proyecto todavía no ha recibido aprobación. El asunto fue presentado ante la Junta de Revisión Arquitectónica de Bratenahl el 11 de agosto y nuevamente el 8 de septiembre, sin que se alcanzara una resolución.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero habría perdido Travis Kelce en el esquema Ponzi?
No se ha revelado cuánto dinero perdió Travis Kelce. Los fiscales lo identificaron como una de las víctimas del fraude, pero no especificaron el monto de su pérdida.
¿Quién es Siddharth Jawahar y qué condena recibió por el fraude?
Siddharth Jawahar dirigía Swiftarc Capital LLC y fue condenado a 11 años de prisión por un fraude que, según los fiscales, provocó pérdidas superiores a US$35 millones a los inversionistas. También deberá pagar más de US$31 millones en indemnización.
¿Travis Kelce está acusado de algún delito por este caso?
No. Los fiscales estadounidenses señalaron que Travis Kelce es una víctima del esquema y no está acusado de ningún delito relacionado con el fraude.
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