¿De buenas en el amor, de malas en lo demás? Los reveses de Travis Kelce tras casarse con Taylor Swift

Travis Kelce es una de las víctimas de un esquema Ponzi que habría causado pérdidas superiores a 35 millones de dólares a inversionistas, según los fiscales estadounidenses que investigan el caso. El dato fue mencionado durante una audiencia judicial en la que Siddharth Jawahar fue sentenciado a 11 años de prisión. Según los fiscales, Jawahar dirigía Swiftarc Capital LLC y destinó casi todo el dinero de sus clientes a una única inversión, Philip Morris Pakistan. Cuando esta operación fracasó, el acusado habría ocultado las pérdidas y engañado a los inversionistas sobre el rendimiento de sus recursos. Siga leyendo: Una nueva pista rodea la muerte de Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’: investigan la pastilla que habría consumido Las autoridades señalaron que Jawahar utilizó el dinero de nuevos inversionistas para pagar a clientes anteriores, una característica propia de los esquemas Ponzi. También habría empleado parte de los recursos en un estilo de vida de alto costo, con gastos en jets privados, hoteles, restaurantes, compras y apartamentos.

Jawahar se declaró culpable de tres cargos de fraude electrónico y deberá pagar más de 31 millones de dólares en concepto de indemnización, de acuerdo con la información publicada por TMZ. Los fiscales aclararon que Kelce es víctima y no está acusado de ningún delito. No se reveló cuánto dinero habría perdido el jugador de los Kansas City Chiefs ni se especificó cómo estuvo vinculada exactamente su inversión con el esquema. Su nombre ya había sido relacionado anteriormente con un fondo de capital riesgo.

El caso judicial se conoce mientras Kelce y su esposa, la cantante Taylor Swift, también enfrentan dificultades con un proyecto para modificar su propiedad en Ohio. Según documentos y agendas consultados por TMZ, la pareja busca instalar una valla en su mansión de Bratenahl, una propiedad de 21.000 pies cuadrados que, de acuerdo con el medio, está valorada en 5,35 millones de dólares y fue adquirida en marzo. La propuesta contempla una estructura de ocho pies de altura, pero el proyecto todavía no ha recibido aprobación. El asunto fue presentado ante la Junta de Revisión Arquitectónica de Bratenahl el 11 de agosto y nuevamente el 8 de septiembre, sin que se alcanzara una resolución. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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