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Rihanna reapareció en el Carnaval de Barbados: así fue su impactante desfile en el Crop Over 2026

La cantante deslumbró con un colorido traje diseñado por una creadora local, recorrió las calles de su país natal junto a su hermano y reafirmó por qué su aparición es uno de los momentos más esperados del festival.

  • Rihanna desfiló en el Gran Día de Kadooment del Carnaval Crop Over de Barbados con un llamativo traje diseñado por la creadora local Lauren Austin, en su esperado regreso a la celebración tras dos años de ausencia. FOTO: @gabgonebad vía X.
    Rihanna desfiló en el Gran Día de Kadooment del Carnaval Crop Over de Barbados con un llamativo traje diseñado por la creadora local Lauren Austin, en su esperado regreso a la celebración tras dos años de ausencia. FOTO: @gabgonebad vía X.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Mientras sus seguidores continúan a la espera de un nuevo álbum, Rihanna volvió a acaparar la atención, esta vez lejos de los escenarios y en uno de los eventos más importantes de su país natal. La cantante reapareció en el Crop Over, el tradicional carnaval de Barbados, donde protagonizó uno de los momentos más comentados del desfile del Gran Día de Kadooment.

La artista regresó a esta celebración después de dos años de ausencia. Su última participación había sido en 2024, ya que el año pasado no asistió porque se encontraba en la etapa final de su embarazo. Ahora, volvió a recorrer las calles de Barbados para unirse a la banda encabezada por su hermano, Aura, y participar en el cierre del festival más importante de la isla.

Como ya es tradición, Rihanna llamó la atención por su vestuario. La cantante lució un traje confeccionado especialmente para la ocasión por la diseñadora barbadense Lauren Austin, quien ha estado detrás de varios de los atuendos que la artista ha utilizado en ediciones anteriores del carnaval.

El diseño consistía en un body de color turquesa con un pronunciado escote y aberturas, completamente cubierto por piedras multicolor que también adornaban un elaborado tocado. El conjunto incluía detalles de plumas en las piernas y una gran estructura en la espalda inspirada en los colores de un pavo real, con plumas azules y fucsias que aportaban movimiento durante el desfile.

La propuesta se complementó con un maquillaje de fantasía y un detalle que no pasó desapercibido: Rihanna recorrió el desfile descalza, una elección que reforzó el estilo llamativo y festivo de su aparición.

Lea aquí: Rihanna regresa a los escenarios tras años de ausencia y sorprende en concierto de Jay-Z

La diseñadora Lauren Austin ha destacado en otras ocasiones que la cantante siempre apuesta por propuestas arriesgadas. En declaraciones concedidas anteriormente a Vogue, aseguró que Rihanna tiene un estilo vanguardista y que no teme experimentar con la moda.

Más allá del vestuario, la presencia de la intérprete de Diamonds volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos del Crop Over, una celebración con orígenes en el siglo XVIII que marca el final de la cosecha de caña de azúcar en Barbados. Durante varios días, el país celebra conciertos, actividades culturales y desfiles que culminan precisamente con el Gran Día de Kadooment.

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Aunque en los últimos meses la expectativa de sus seguidores se ha centrado en el anuncio de un nuevo disco —el primero en una década—, Rihanna aprovechó nuevamente esta cita para poner el foco en el talento de los diseñadores de su país y celebrar una de las tradiciones culturales más importantes de Barbados, consolidando una vez más su aparición como uno de los momentos más esperados del carnaval.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo fue la aparición de Rihanna en el Carnaval de Barbados 2026?
Rihanna regresó al festival Crop Over en Barbados con un llamativo traje diseñado por Lauren Austin. La cantante desfiló junto a la banda de su hermano durante el Gran Día de Kadooment, uno de los momentos más esperados del carnaval.
¿Qué es el Crop Over y por qué Rihanna participa todos los años?
El Crop Over es el carnaval más importante de Barbados y celebra el fin de la cosecha de caña de azúcar. Rihanna suele asistir porque nació en la isla y aprovecha el evento para celebrar sus raíces y destacar el talento de diseñadores locales.
¿Quién diseñó el traje que Rihanna usó en el Carnaval de Barbados?
El vestuario fue creado por la diseñadora barbadense Lauren Austin, colaboradora habitual de Rihanna para el Crop Over. El diseño destacó por su body turquesa con piedras multicolor, plumas, un gran tocado y detalles inspirados en un pavo real.
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