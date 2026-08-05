Rihanna reapareció en el Carnaval de Barbados: así fue su impactante desfile en el Crop Over 2026

Como ya es tradición, Rihanna llamó la atención por su vestuario. La cantante lució un traje confeccionado especialmente para la ocasión por la diseñadora barbadense Lauren Austin, quien ha estado detrás de varios de los atuendos que la artista ha utilizado en ediciones anteriores del carnaval.

La artista regresó a esta celebración después de dos años de ausencia. Su última participación había sido en 2024, ya que el año pasado no asistió porque se encontraba en la etapa final de su embarazo. Ahora, volvió a recorrer las calles de Barbados para unirse a la banda encabezada por su hermano, Aura, y participar en el cierre del festival más importante de la isla.

Mientras sus seguidores continúan a la espera de un nuevo álbum, Rihanna volvió a acaparar la atención, esta vez lejos de los escenarios y en uno de los eventos más importantes de su país natal. La cantante reapareció en el Crop Over, el tradicional carnaval de Barbados, donde protagonizó uno de los momentos más comentados del desfile del Gran Día de Kadooment.

El diseño consistía en un body de color turquesa con un pronunciado escote y aberturas, completamente cubierto por piedras multicolor que también adornaban un elaborado tocado. El conjunto incluía detalles de plumas en las piernas y una gran estructura en la espalda inspirada en los colores de un pavo real, con plumas azules y fucsias que aportaban movimiento durante el desfile.

La propuesta se complementó con un maquillaje de fantasía y un detalle que no pasó desapercibido: Rihanna recorrió el desfile descalza, una elección que reforzó el estilo llamativo y festivo de su aparición.

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La diseñadora Lauren Austin ha destacado en otras ocasiones que la cantante siempre apuesta por propuestas arriesgadas. En declaraciones concedidas anteriormente a Vogue, aseguró que Rihanna tiene un estilo vanguardista y que no teme experimentar con la moda.

Más allá del vestuario, la presencia de la intérprete de Diamonds volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos del Crop Over, una celebración con orígenes en el siglo XVIII que marca el final de la cosecha de caña de azúcar en Barbados. Durante varios días, el país celebra conciertos, actividades culturales y desfiles que culminan precisamente con el Gran Día de Kadooment.

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Aunque en los últimos meses la expectativa de sus seguidores se ha centrado en el anuncio de un nuevo disco —el primero en una década—, Rihanna aprovechó nuevamente esta cita para poner el foco en el talento de los diseñadores de su país y celebrar una de las tradiciones culturales más importantes de Barbados, consolidando una vez más su aparición como uno de los momentos más esperados del carnaval.