Rihanna regresa a los escenarios tras años de ausencia y sorprende en concierto de Jay-Z

La espera terminó para los seguidores de Rihanna. La cantante barbadense regresó por sorpresa a los escenarios durante el concierto con el que Jay-Z cerró su residencia por el aniversario de su carrera en el Yankee Stadium, en Nueva York, marcando su primera presentación pública en vivo en varios años. La artista apareció pasada la medianoche para interpretar junto al rapero ”Run This Town”, el éxito que ambos lanzaron en 2009 junto a Kanye West y que se convirtió en uno de los himnos del hip hop de esa década. La ovación del público fue inmediata y las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales. Tras el dueto, Rihanna permaneció en el escenario para interpretar en solitario ”Bitch Better Have My Money”, uno de los temas más exitosos de su carrera. Antes de comenzar la canción reconoció que llevaba mucho tiempo sin presentarse en vivo.

”Ya saben que estoy oxidada, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. ¿Siguen conmigo?”, les dijo a los asistentes entre risas. Al despedirse lanzó una frase que muchos interpretaron como una muestra de cuánto extrañaba los escenarios: “Extrañaba esto. ¡Nueva York, los amo!”. Lea más: Así va el caso de la mujer que disparó contra la casa de Rihanna: acusada de intento de asesinato El regreso de Rihanna cobra especial relevancia porque la cantante ha mantenido una presencia muy limitada en la música durante los últimos años. Su última gran actuación ante el público había sido un concierto privado ofrecido en marzo de 2024 durante las celebraciones previas a la boda del empresario indio Anant Ambani y Radhika Merchant. Antes de ello, su actuación más recordada fue el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023, donde además sorprendió al revelar su segundo embarazo mientras interpretaba un recorrido por sus mayores éxitos.

La aparición de Rihanna fue una de las grandes sorpresas de la tercera y última noche de conciertos de Jay-Z en Nueva York. El espectáculo comenzó con cerca de tres horas de retraso luego de que miles de personas intentaran ingresar al estadio al mismo tiempo, obligando a reforzar las medidas de seguridad. Una vez iniciado el show, Jay-Z explicó que la demora buscaba evitar incidentes y agradeció la paciencia del público. Además de Rihanna, el rapero invitó a otras figuras como Beyoncé, Usher, Pharrell, Teyana Taylor y Jermaine Dupri, convirtiendo el cierre de su residencia en una auténtica celebración de la música. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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