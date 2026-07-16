Shakira sorprendió a todos junto a sus hijos y los Ghetto Kids durante un recorrido por Times Square, en Nueva York

Shakira fue vista en las calles de Times Square, en Nueva York, acompañada por sus hijos, Sasha y Milan, y por los Ghetto Kids de Uganda, a pocos días de su participación en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, prevista para el domingo 19 de julio. La aparición pública se produjo después de que el grupo infantil compartiera escenario con la artista durante uno de los conciertos de su gira en Estados Unidos, mientras continúan las expectativas sobre quiénes la acompañarán en el evento organizado por la FIFA.

La barranquillera continúa con la segunda etapa de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Estados Unidos, una serie de presentaciones que anteceden su actuación en la final del Mundial. Uno de los momentos que marcó esta fase de la gira ocurrió el 14 de julio en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, donde los Ghetto Kids participaron en la tradicional entrada de la cantante al escenario, conocida entre sus seguidores como ‘la caminata de la loba’. Durante esa presentación, los niños caminaron junto a Shakira desde el backstage hasta el escenario, una dinámica que en otros conciertos ha contado con la participación de bailarines, invitados especiales o seguidores seleccionados. Para formar parte de esta experiencia, los participantes utilizan una capa plateada y gafas del mismo tono antes de acompañar a la artista en su recorrido hacia el escenario. Tras el concierto, Shakira compartió imágenes del momento en sus redes sociales y escribió: “Caminar al escenario con los Ghetto Kids de Uganda, tener a Wyclef como mi invitado y el increíble público de Nueva Jersey hizo la noche más mágica”.

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La aparición en Times Square alimenta las expectativas por el espectáculo del Mundial

Después de su presentación en Nueva Jersey, la cantante volvió a ser vista con los Ghetto Kids, esta vez recorriendo Times Square junto a Sasha y Milan. En medio de la visita, los niños realizaron una coreografía espontánea al ritmo de canciones de Bad Bunny, mientras transeúntes se detenían para observar la escena. La presencia conjunta de Shakira y los bailarines en Nueva York ha incrementado las expectativas sobre una posible participación del grupo durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026. Aunque la FIFA ya confirmó la presencia de la artista entre los invitados musicales del evento, hasta el momento no se ha anunciado oficialmente el listado completo de bailarines o acompañantes que estarán sobre el escenario.

La relación entre Shakira y los Ghetto Kids comenzó después de que el grupo ugandés publicara en redes sociales una coreografía de ‘Dai Dai’, canción oficial de la Copa del Mundo 2026. El video llamó la atención de la cantante, quien reaccionó públicamente con una invitación. “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como esos. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en la final?”, escribió la artista. Los integrantes del grupo respondieron aceptando la propuesta con otro mensaje en redes sociales: “Shakira sí queremos presentarnos contigo. Esto será un sueño cumplido para nosotros, para Uganda y para África”. Posteriormente, la cantante publicó un nuevo video en el que confirmó la invitación a los niños y extendió la convocatoria a otros seguidores interesados en participar en el espectáculo de medio tiempo. “He estado viendo creaciones increíbles para ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo en la final”, señaló. Además, explicó el propósito de esa iniciativa: “Quiero que ese momento sea especial para todos nosotros, que sea inolvidable y por eso he decidido invitar a tantos de ustedes como pueda para que bailen conmigo en la final”. La presentación de Shakira en la final de la Copa del Mundo 2026 está prevista para el 19 de julio y será una de las actividades centrales del espectáculo de medio tiempo del torneo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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