Señorita Antioquia tras una corona que es esquiva desde hace 25 años

“La disciplina, soy una mujer enfocada en mis objetivos, trabajo por ellos y a eso le sumo la empatía, me pongo en los zapatos del otro para entender las diferentes posiciones, soy una persona simpática, que son virtudes que creo que me hacen destacar como persona y resaltar lo que somos los antioqueños”.

“Es un sueño que tuve de pequeña y que poco a poco fui construyendo, pero cuando sentí que un grupo de personas cercanas me comenzaron a animar y resaltar algunas de mis cualidades sentí que era el momento preciso e indicado y acá estoy.

¿Siente presión por ganar la corona para Antioquia después de tantos años?

“Es una responsabilidad que llevo, pero a la vez es una motivación, estos 25 años que lleva Antioquia sin ganar la corona se me han convertido en la gran motivación de estar en Cartagena, me hace pensar que me estaban esperando para este momento”.

¿Qué planes tiene para después del Concurso?

“Después de los resultados del reinado, que aspiro que sean muy positivos, comenzaré a tomar decisiones, mi prioridad ahora es Cartagena y siempre voy a llevar la banda de Antioquia con todo el amor y si es la de Colombia con mayor razón, que vengan todos los proyectos posibles”.

¿Cuáles actividades la desconectan de su trabajo y ahora del Concurso Nacional de la Belleza?

“Me apasiona poder compartir con mi familia, ellos me transmiten todas tranquilidad que uno busca cuando está por fuera del contexto laboral o académico. Comparto con mi padre, madre, hermana y un sobrino, vivo actualmente en Sabaneta”.