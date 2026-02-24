x

¿Colapso financiero en el Brasileirao? Clubes de Brasil alertan pérdidas millonarias por nueva ley

El proyecto avanza en el legislativo brasilero y está en la mira de los clubes brasileros, quienes tienen en sus patrocinios por casas de apuestas una importante fuente de ingresos.

  • Tres de los equipos más importantes de Brasil como Fluminense, Palmeiras y Flamengo son patrocinados por casas de apuestas. Fotos: Getty y redes sociales de Fluminense y Palmeiras
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
El Senado de Brasil avanza en el trámite del Proyecto de Ley 3.563 de 2024, una iniciativa que propone la prohibición total de la publicidad, el patrocinio y la promoción de casas de apuestas en todo el territorio nacional. Los clubes del Brasileirao tienen en la mira esta iniciativa.

El proyecto, impulsado originalmente por el senador Randolfe Rodrigues, ya fue aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT) y se encamina hacia la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) para un análisis más profundo.

Lea también: ¿Le gusta apostar? Así es como las casas de apuestas decidirían quién puede ganar y quién no

La medida, que ya ha generado una reacción del mundo futbolero local, busca eliminar la presencia de estas marcas en camisetas, vallas de estadios, derechos de nombre, transmisiones de radio y televisión, redes sociales e incluso prohibir la preinstalación de aplicaciones de apuestas en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

La preocupación de los clubes radica en que el sector de las apuestas se ha convertido en uno de los mayores anunciantes del deporte brasilero en los últimos años.

Se estima que al inicio de la temporada 2026, el 60% de los equipos de la Serie A del Campeonato Brasilero cuentan con patrocinios de casas de apuestas, incluyendo a instituciones de gran peso económico como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fluminense y Botafogo.

Debido a estos patrocinios, en la mayoría de los casos, estas empresas ocupan el espacio principal del uniforme, lo que representa contratos de alto valor anual esenciales para la estabilidad de los clubes, varios de los cuales operan ahora como Sociedades Anónimas del Fútbol (SAF).

Ante este escenario, decenas de clubes emitieron un manifiesto advirtiendo que la prohibición podría causar un colapso financiero en la industria deportiva, con una pérdida anual inmediata estimada en 1.600 millones de reales (aproximadamente 309 millones de dólares). Otras proyecciones sugieren que solo la Serie A podría dejar de percibir hasta 168 millones de dólares anuales si se concreta la restricción total.

El proyecto de ley contempla sanciones severas para quienes incumplan las nuevas normas, que incluyen advertencias, multas de entre 5.000 y 10 millones de reales (casi 2 millones de dólares), y la posible suspensión o revocación de la autorización para operar en el país.

¿Cuántos clubes brasileros son patrocinados por casas de apuestas?

En la Serie A del Campeonato Brasilero, una proporción significativa de clubes tiene acuerdos comerciales con operadores de apuestas. 12 de un total de 20 equipos de la primera división son patrocinados por este tipo de empresas.

En la lista están Flamengo (Betano), Corinthians (Esportes da Sorte), Palmeiras (SportingBet), São Paulo (Superbet), Fluminense (Superbet), Botafogo (Vbet), Cruzeiro (Betnacional) y Red Bull Bragantino (Betfast) que permanecieron en la serie A para esta temporada.

Athletico Paranaense (H2Bet), Remo (Vaidebet) y Chapecoense (ZeroUm) que ascendieron para el presente año también tienen acuerdos con casas de apuestas.

Sigan leyendo: Reconocido futbolista de Brasil fue suspendido por 12 partidos tras estar presuntamente implicado en caso de apuestas

Liga Betplay

