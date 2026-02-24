Ruso buscado por terrorismo por Estados Unidos fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Denis Alimov, un ciudadano ruso de 42 años requerido por la justicia de Estados Unidos por conspiración y financiación de actos terroristas, fue capturado este martes en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.
El ruso llegó este martes al país en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines, y hacía una escala en Bogotá para continuar su itinerario de viaje hacia Cartagena, su destino final. El hombre fue interceptado por oficiales del Grupo de Control a Viajeros Especiales de Migración Colombia en los pasillos de la terminal aérea.