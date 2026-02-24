x

Ruso buscado por terrorismo por Estados Unidos fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

El hombre de 42 años fue detenido en los pasillos del aeropuerto El Dorado cuando hacía una escala para llegar a Cartagena. Tenía una circular roja de Interpol. Así fue su captura.

  • Denis Alimov arribó al aeropuerto El Dorado en un vuelo de Turkish Airlines. Se dirigía a Cartagena. FOTO: Cortesía Migración Colombia
    Denis Alimov arribó al aeropuerto El Dorado en un vuelo de Turkish Airlines. Se dirigía a Cartagena. FOTO: Cortesía Migración Colombia
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Denis Alimov, un ciudadano ruso de 42 años requerido por la justicia de Estados Unidos por conspiración y financiación de actos terroristas, fue capturado este martes en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

El ruso llegó este martes al país en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines, y hacía una escala en Bogotá para continuar su itinerario de viaje hacia Cartagena, su destino final. El hombre fue interceptado por oficiales del Grupo de Control a Viajeros Especiales de Migración Colombia en los pasillos de la terminal aérea.

Las autoridades le notificaron el requerimiento mediante el uso de un traductor digital y procedieron a esposarlo. Luego, lo trasladaron a una oficina de la entidad, donde fue identificado plenamente tras la toma de huellas dactilares.

FOTO: Cortesía Migración Colombia
Alimov es requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York desde el 18 de diciembre, fecha en la que se emitió su orden de captura y se formalizó el pedido de extradición por su presunta participación en un plan criminal transnacional que se desarrolló entre octubre de 2024 y marzo de 2025, destinado a atentar contra “la vida y la libertad de dos personas ampliamente conocidas en Europa”.

De acuerdo con Migración Colombia, que obtuvo detalles de la investigación estadounidense, el 17 de octubre de 2024 Alimos “habría girado cerca de 60.000 dólares para financiar la operación y acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo”.

Este hombre, que tiene una circular roja de Interpol, también era buscado por suministro de información técnica y el reclutamiento de otros implicados para cometer el doble crimen. Uno de sus cómplices ya fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York.

“La articulación internacional ha permitido detectar anticipadamente y capturar este tipo de delincuentes antes de ingresar al país, mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplicar acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos”, comentó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

De ser hallado culpable en Estados Unidos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como por financiar actos terroristas; podría enfrentar penas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

Utilidad para la vida