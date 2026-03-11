Silvia Corzo “se casó” con ella misma: así fue su ceremonia de sologamia y las promesas que se hizo

La periodista colombiana Silvia Corzo sorprendió al revelar que realizó una ceremonia simbólica para comprometerse consigo misma. El evento se realizó el fin de semana del 8 de marzo en un entorno campestre y reunió a familiares, amigos cercanos y algunas figuras conocidas del mundo de la televisión. Entre los asistentes estuvieron el presentador Iván Lalinde y la actriz Margarita Ortega, quienes compartieron momentos del encuentro en redes sociales. Lea aquí: Silvia Corzo, madrina de lujo de Aldeas Infantiles SOS Colombia Aunque las imágenes parecían mostrar una boda tradicional —con vestido largo, ramo de flores y una ceremonia frente a invitados—, Corzo explicó que en realidad se trataba de un acto de sologamia, una práctica simbólica que consiste en comprometerse con uno mismo como una forma de reafirmar el amor propio y el autocuidado. Durante el ritual, la comunicadora pronunció votos personales que emocionaron a los asistentes.

“Le digo que sí a la vida y me digo que sí. Me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”, expresó.

¿Qué motivó a Silvia Corzo a casarse consigo misma?

Posteriormente, Corzo explicó en una entrevista a La FM -donde también trabaja- que la ceremonia fue el resultado de un proceso personal que venía desarrollando desde hace varios años. Según contó, todo comenzó con una reflexión que hizo el 7 de enero, cuando se preguntó si alguna vez se había elegido a sí misma con la misma determinación con la que muchas personas se comprometen con una pareja.

“Esto es un proceso que he vivido por muchos años para conectarme con el amor propio”, relató. A partir de esa pregunta entendió que nunca había hecho promesas claras hacia sí misma, como cuidarse, respetarse o acompañarse emocionalmente. Por esa razón decidió realizar un ritual simbólico que representara ese compromiso personal. “Yo lo que quería era un ritual para elegirme a mí”, explicó.

¿Cómo fue la ceremonia en la que se casó Silvia Corzo?

Inicialmente, la periodista pensó en organizar una ceremonia muy pequeña con apenas diez personas cercanas. Sin embargo, con el paso de los días más amigos y conocidos quisieron acompañarla, por lo que el encuentro terminó siendo más grande de lo planeado. El evento incluyó varios elementos típicos de una boda. Corzo compró un anillo de compromiso y escribió una carta dirigida a sí misma con promesas relacionadas con escucharse, respetarse y priorizar su bienestar emocional. “Por primera vez me había escrito a mí misma”, contó.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando su hijo, Pablo Toro, la acompañó hasta el lugar de la ceremonia y le dedicó unas palabras de apoyo. “Escogerse a uno mismo puede sonar fácil, pero no lo es. Esto que estás haciendo es muy valiente”, expresó. Puede leer: El “Sí, acepto” que paralizó el Super Bowl: Pastor reveló los secretos de la boda real durante el show de Bad Bunny

Un cambio de rumbo en su vida

Durante años, Corzo fue una de las figuras más reconocidas del periodismo televisivo en Colombia, especialmente por su trabajo en programas como Noticias Caracol y Séptimo Día. Sin embargo, la comunicadora decidió alejarse de la televisión tras experimentar episodios de ansiedad relacionados con la presión mediática. Desde entonces ha enfocado su carrera en el desarrollo personal, la salud mental y el bienestar emocional. Siga leyendo: Silvia Corzo, un cambio que la hace feliz La propia periodista aclaró que su decisión no implica renunciar a futuras relaciones de pareja. “Es un acto de amor propio que luego puedes ofrecerle a otro”, explicó. Para Corzo, el ritual representa el inicio de una etapa en la que busca vivir con mayor conciencia y autenticidad. “Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien será desde la libertad y el respeto por quien soy”, afirmó.

¿Qué es la sologamia?