Silvia Corzo “se casó” con ella misma: así fue su ceremonia de sologamia y las promesas que se hizo

La periodista colombiana Silvia Corzo sorprendió al revelar que realizó una ceremonia simbólica para comprometerse consigo misma.
El evento se realizó el fin de semana del 8 de marzo en un entorno campestre y reunió a familiares, amigos cercanos y algunas figuras conocidas del mundo de la televisión. Entre los asistentes estuvieron el presentador Iván Lalinde y la actriz Margarita Ortega, quienes compartieron momentos del encuentro en redes sociales.
Aunque las imágenes parecían mostrar una boda tradicional —con vestido largo, ramo de flores y una ceremonia frente a invitados—, Corzo explicó que en realidad se trataba de un acto de sologamia, una práctica simbólica que consiste en comprometerse con uno mismo como una forma de reafirmar el amor propio y el autocuidado.
Durante el ritual, la comunicadora pronunció votos personales que emocionaron a los asistentes.