Qué pasó con Mario Cimarro: su esposa confirmó divorcio y salió del país con su hija por decisión judicial

La modelo eslovaca Bronislava Gregušová, esposa del actor Mario Cimarro, confirmó que ya se encuentra en Eslovaquia junto a su hija Briana, luego de que un tribunal autorizara el traslado de ambas en medio del proceso de divorcio que mantiene con el protagonista de Pasión de gavilanes. La noticia fue dada a conocer por la propia Gregušová a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde explicó que la separación legal aún no concluye, pero celebró el inicio de una nueva etapa junto a la menor. “Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, escribió.

Comunicado de Bronislava Gregušová, vía Instagram. FOTO: bronigregus, Instagram.

¿Cuándo comenzó la separación entre Mario Cimarro y Bronislava Gregušová?

Su publicación también despejó los rumores que desde 2025 rodeaban la relación de la pareja. Las especulaciones comenzaron después de que ambos dejaran de compartir fotografías juntos en redes sociales e, incluso, dejaran de seguirse mutuamente en Instagram. Según reportaron medios eslovacos, durante el proceso de divorcio Gregušová presentó en 2025 denuncias por presunta violencia doméstica. Hasta el momento, Mario Cimarro no se ha pronunciado públicamente sobre las recientes declaraciones de su esposa ni sobre la decisión judicial que permitió el traslado de su hija. Conozca: ¿No pegó como se esperaba? Así le está yendo en rating a la segunda temporada de Pasión de Gavilanes La pareja habría contraído matrimonio en una ceremonia privada en Las Vegas en 2022, el mismo año en que nació Briana. Meses después, en 2023, ambos presentaron públicamente a la niña y la describieron como “la luz de nuestras vidas”. Desde entonces, compartieron algunos momentos familiares en redes sociales, aunque esa actividad cesó antes de hacerse pública su separación.

En contexto, los casos de maltrato físico que ha enfrentado Mario Cimarro

Las polémicas alrededor de Mario Cimarro no son recientes. En años anteriores, el actor fue señalado por presuntos problemas de convivencia durante las grabaciones de algunas producciones. En 2019, Harry Geithner aseguró al programa La Red que, durante el rodaje de La traición, el comportamiento del protagonista de Pasión de gavilanes generaba un ambiente laboral difícil, al punto de convertir el set en un “infierno” para parte del equipo. En otras noticias: Spider-Man: Brand New Day: Así Tom Holland y Zendaya demostraron que son la pareja del momento Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De acuerdo con esas declaraciones, Cimarro justificaba su actitud al afirmar que necesitaba mantenerse conectado con sus personajes. No obstante, Geithner aseguró que no era la primera vez que el actor enfrentaba este tipo de señalamientos. En ese entonces también se recordaron críticas hechas por la actriz mexicana Ninel Conde sobre el trato recibido durante una producción, aunque el actor nunca ha reconocido públicamente esas acusaciones.