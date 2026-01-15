La tercera temporada de Euphoria ya tiene nuevo tráiler y fecha de estreno

HBO Max dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de la tercera temporada de Euforia. La serie, estrenada en 2019, sigue la historia de un grupo de estudiantes de secundaria que atraviesan diferentes problemáticas a medida que van creciendo. Algunos de los temas centrales de la producción son el consumo de drogas, las redes sociales, la identidad de género y la amistad.

El avance, que dura poco más de dos minutos, dio a conocer algunos detalles sobre lo que vendrá en la nueva temporada. Lo primero es que los personajes principales continuarán siendo representados por los actores de las dos primeras entregas. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer seguirán formando parte del elenco.

Como ya se había revelado anteriormente,Euforia tendrá un salto temporal de cinco años después de los eventos ocurridos en la segunda temporada, la cual fue estrenada en 2022. Esto queda confirmado en los primeros segundos del tráiler en los que aparece Rue–personaje interpretado por Zendaya– afirmando que “unos años después de la secundaria, mi vida igual no era lo que yo esperaba”.

Otra de las escenas del adelanto que sorprendió a los seguidores de la producción fue la que muestra que Nate y Cassie –Elordi y Sweeney– se casarán en la tercera temporada. Por su parte, el personaje de Sydney se convirtió en creadora de contenido para adultos y en el tráiler aparecen algunas imágenes que han hecho que algunos lo catalogan como el más “intenso y explosivo” que ha sacado la producción hasta ahora.