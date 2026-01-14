Netflix inicia rodaje de Cómo perderlo todo, serie basada en la novela de Ricardo Silva

La producción marca una nueva adaptación audiovisual de una obra literaria colombiana para una plataforma global y se centra en la vida del profesor Horacio Pizarro, un personaje cuya cotidianidad se ve alterada de forma irreversible a partir de un gesto mínimo.

Lo que comienza como una publicación aparentemente trivial en redes sociales termina por desencadenar una cadena de conflictos personales, afectivos y sociales. Esa es la premisa de Cómo perderlo todo , la nueva serie de Netflix basada en la novela homónima de Ricardo Silva Romero, cuyo rodaje ya está en marcha.

Desde ese punto de partida, la historia se despliega como un retrato de las relaciones contemporáneas y de las tensiones que atraviesan la vida íntima en tiempos de exposición permanente.

La dirección está a cargo de Mateo Stivelberg y Fabio Rubiano, mientras que el propio Ricardo Silva Romero participa en la adaptación de su novela al lenguaje audiovisual, proceso que permite trasladar al formato seriado los dilemas morales, afectivos y sociales que atraviesan el libro. A ese trabajo creativo se suma Dago García, quien asume el rol de showrunnery lidera el desarrollo narrativo de la serie.

Desde la mirada de García,Cómo perderlo todo funciona como una radiografía de las relaciones sentimentales actuales. La historia avanza como una carrera de relevos en la que distintas experiencias cotidianas buscan explicar, con humor ácido y una dosis de incredulidad,por qué resulta casi un milagro que tan pocos matrimonios terminen en tragedia.

En ese recorrido, la serie explora la condición humana desde un lugar donde el amor muestra sus pliegues más complejos, al tiempo que emergen la amistad, la solidaridad y esas complicidades mínimas que sostienen la vida diaria.

El elenco reúne a figuras de amplia trayectoria en la televisión y el cine colombiano.Víctor Mallarino, Angie Cepeda, Cristina Umaña, Katherine Vélez, Nicolás Montero y Ramiro Meneses encabezan el reparto que dará vida a los personajes de una historia que combina drama y sátira, con una mirada reflexiva sobre la experiencia de habitar el mundo moderno.

En el plano industrial,Cómo perderlo todo fue aprobado para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), un mecanismo otorgado por el Gobierno colombiano y administrado por Proimágenes.

Ese certificado contempla un descuento tributario equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales realizados en el país, una herramienta que busca fortalecer la producción local y atraer rodajes internacionales.