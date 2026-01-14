Netflix inicia rodaje de Cómo perderlo todo, serie basada en la novela de Ricardo Silva

Lo que comienza como una publicación aparentemente trivial en redes sociales termina por desencadenar una cadena de conflictos personales, afectivos y sociales. Esa es la premisa de Cómo perderlo todo, la nueva serie de Netflix basada en la novela homónima de Ricardo Silva Romero, cuyo rodaje ya está en marcha.
La producción marca una nueva adaptación audiovisual de una obra literaria colombiana para una plataforma global y se centra en la vida del profesor Horacio Pizarro, un personaje cuya cotidianidad se ve alterada de forma irreversible a partir de un gesto mínimo.