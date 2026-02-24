Estos son los últimos presos políticos en Venezuela excarcelados por ley de amnistía

“¡Justicia, justicia... libertad, libertad!”: 34 presos políticos venezolanos salieron de la cárcel el lunes dentro de la amnistía general promulgada la semana pasada. Grecia Arana salió corriendo al ver a su esposo Reinardo Morillo pasar el umbral de la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas. Saltó y se quedó guindada a él por varios minutos privada del llanto por la emoción. “Así lo soñé”, dijo a la AFP entre risas. A su lado, otras escenas de reencuentros cargadas de la misma intensidad. Le puede interesar: Más de 1.500 presos políticos en Venezuela piden acogerse a la nueva ley de amnistía. La amnistía es una iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

La audiencia del líder del régimen venezolano esta programada para el 26 de marzo de 2026 y será a las 11:00 a. m. (hora de Nueva York).

Pero no es automática -hay que pedirla ante un tribunal- y abarca momentos específicos de las casi tres décadas de chavismo. Expertos de derechos humanos la califican de excluyente e insuficiente.

Cientos de detenidos como militares acusados de terrorismo o magnicidio quedan por fuera, y los exiliados temen caer en prisión si vuelven.

“Los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio”, dijo Rodríguez en una alocución televisada.





Lo que dijeron los presos políticos liberados

“¡Somos libres!”, gritaron varios liberados con la cabeza rapada, camiseta blanca y jean. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) actualizó el balance de liberaciones en el Rodeo este lunes de 30 a 34, que se sumaron a otras 65 que había reportado antes la ONG Foro Penal. Los excarcelados confirmaron además la huelga de hambre de los presos en el Rodeo, principalmente los extranjeros, entre quienes se cuenta el gendarme argentino Nahuel Gallo. Lea más: Más de 200 presos políticos en Venezuela siguen en huelga de hambre tras quedar fuera de la amnistía Entre los liberados había cadetes del Ejército acusados de golpistas, también civiles vinculados a supuestos planes de magnicidio o conspiración. “Cuando Dios abre una puerta nadie, nadie la puede cerrar y fue Dios el que abrió esa puerta”, celebró Richard Puentes, poco después de salir. “Espero que se luche por los demás que están allá adentro”, dijo por su parte Daiker Carrizales. Javier Rivas denunció por su parte que sufrió torturas dentro. “Golpes, maltrato físico (...) negligencia médica”. La Cruz Roja entró al Rodeo I horas antes de producirse las liberaciones.

Desde la aprobación de la amnistía, 1.500 personas solicitaron ante los tribunales acogerse a la amnistía, según el jefe del Parlamento. Los liberados reciben videollamadas, dan noticias de sus compañeros de celda a madres que ríen entre lágrimas. “Tranquila que va a salir”, dijo uno en consuelo. Uno de los excarcelados le hablaba a un niño de su padre, compañero de celda. Muchos de los familiares que acampan desde hace mes y medio a las afueras del Rodeo quedaron con las ganas de ver su esposo, hijo o nieto salir, aunque la energía era otra, cargada de optimismo. Se notó en la vigilia que celebran toda la noche. En ella, los familiares llevan una foto de su preso. Arana, ya junto a Morillo, la ve y conmovida dice: “Es la última vez que llevo esto”.

“Evadir responsabilidades”: canciller Yván Gil

Más temprano el lunes, Venezuela solicitó ante Naciones Unidas la liberación “inmediata” de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Están detenidos y enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”. Maduro gobernó con mano de hierro entre 2013 y 2026. Era investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y su reelección en 2024 fue blanco de denuncias de fraude.

“Los derechos humanos no pueden ser instrumentos de guerra política”, reclamó el canciller Yván Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Venezuela no viene aquí a evadir responsabilidades”, sostuvo. “Somos un Estado comprometido con el fortalecimiento de nuestras instituciones”. Tras el ataque estadounidense del 3 de enero, Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió a una amnistía general promulgada el 19 de febrero. El jefe parlamentario refirió además que unas 11.000 personas en libertad condicional a lo largo de los 27 años del chavismo pasarían a tener libertad plena. La presidenta encargada además ordenó el cierre de la cárcel Helicoide, señalada como centro de torturas. El gobierno informó el lunes del inicio de su remodelación para convertirlo en un centro social y deportivo para la policía. Activistas han pedido que pase a ser un museo de memoria. Siga leyendo: “El planeta oscuro”: Carlos Lehder describió cómo es la vida en la prisión donde está Nicolás Maduro en EE. UU. Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes fueron liberados? 34 presos políticos, incluyendo civiles y cadetes del Ejército acusados de conspiración o planes de magnicidio. ¿Qué es la amnistía? Una ley que otorga perdón y libertad a ciertos presos políticos; requiere solicitud ante los tribunales y no cubre a todos los detenidos. ¿Qué papel tuvo la Cruz Roja? Supervisó condiciones y verificó la salud de los liberados antes de salir del Rodeo I.